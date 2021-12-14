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Белорусский анимационный фильм "Краснолюдки" признан лучшим на фестивале в Чикаго

14.12.2021 09:41 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Краснолюдки" производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" признан лучшим анимационным фильмом на Международном кинофестивале в Чикаго, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Анимационная лента входит в цикл "У Палессі на балоце", который состоит из четырех короткометражных фильмов: "Цмок" (режиссер Руслан Синкевич), "Крыжатик" (режиссер Светлана Котлярова"), "Малимон" (режиссер Маргарита Геращенко) и "Краснолюдки".

Сюжет мультфильма рассказывает историю о маленьких и добрых созданиях Краснолюдках, которые приходят по ночам на помощь к тем людям, которые создают что-нибудь прекрасное. Однажды, когда они пришли, чтобы помочь мальчику, смастерившему птицу, на них набросился кот. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не проснулся малыш.

Автор сценария, режиссер и художник-постановщик "Краснолюдок" Роман Бурмаков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Анимационная лента входит в цикл "У Палессі на балоце", который состоит из четырех короткометражных фильмов: "Цмок" (режиссер Руслан Синкевич), "Крыжатик" (режиссер...
 
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