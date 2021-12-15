К 65-летию со дня основания Национального исторического музея Республики Беларусь (досье БЕЛТА)

Источник материала: БелТА

В этом году исполняется 65 лет со дня основания Национального исторического музея Республики Беларусь - одного из ведущих музеев страны, собрание которого насчитывает почти 500 тыс. единиц музейных предметов, распределенных по отдельным коллекциям.

Национальный исторический музей Республики Беларусь создан постановлением Совета Министров БССР 15 декабря 1956 года в Минске как Белорусский государственный историко-краеведческий музей. В 1964 году он получил название - Государственный музей БССР. 2 ноября 1967 года музейная экспозиция была открыта для посетителей. В 1992 году музей был в очередной раз переименован - в Национальный музей истории и культуры Беларуси. Нынешнее название получил в 2009 году.

В фондах музея хранятся коллекции: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, документы, рукописи, рукописные книги, печатные издания, старопечатные книги, археология, нумизматика, драгоценные металлы и камни, клады, бонистика, флористика, сфрагистика, оружие и боеприпасы, армейская амуниция, одежда, музыкальные инструменты, предметы из истории техники, предметы быта и этнографии, фотодокументы, кинофонодокументы.

К уникальным ценностям относятся остатки первобытного жилища из костей мамонта (18-16-е тыс. до н.э.), неолитические орудия труда из кремнедобывающих шахт, деревянная фигурка человека (конец 3-го - начало 2-го тыс. до н.э.), древний языческий идол (6 век). Среди произведений средневекового ремесла и искусства украшения из кости, стекла и янтаря, металлические иконки, алтарные врата из церкви Давид-Городка (18 век), деревянная культовая скульптура, комплект серебряных поясных блях 15-16 веков, слуцкие пояса, полихромные изразцы, уречское и налибокское стекло.

В собрании старопечатных книг и рукописей демонстрируются издания белорусских типографий 16-18 веков, в том числе "Минея на март и апрель" (1521, Туров), "Служебник и Тиликон" (16 век), "Ирмологий" (1651, Кутейно), королевские и княжеские грамоты с вислыми печатями 16 века. Музей хранит более 80 монетно-вещевых кладов, найденных на территории Беларуси, в том числе клад греко-римских монет 1-2 веков, Минский денежно-вещевой клад 17-20 веков. В нумизматической коллекции монеты древних Востока, Греции, Рима и других стран.

Сфрагистическая коллекция включает конфессиональные, фольварочные, личные печати, например, печать Главного трибунала Великого княжества Литовского (ВКЛ) Гродненской каденции 1788. В музее хранятся самые полные в Беларуси коллекции народных строев, медной посуды, керамики всех этнографических регионов. Среди документальных материалов около 200 рисунков родословных белорусской шляхты, фотоальбом семьи Ф.Богушевича, документы и личные вещи М.Богдановича, фотоматериалы этнографической экспедиции И.Сербова, материалы деятельности виленской редакции "Нашай нiвы" и другие.

Ряд музейных предметов включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Экспозиция и выставочные проекты

В историческом музее представлены постоянные экспозиции "Древняя Беларусь", "Беларусь XVI-XVIII веков в портретах и геральдике" и "Беларусь: возрождение духовности". Первая из них действует с 1993 года и охватывает период отечественной истории от эпохи неолита до XIX века. Она рассказывает о первоначальном заселении территории нашей страны, возникновении племенных союзов, установлении первых на территории Беларуси государственных образований, создании Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, пребывании Беларуси в составе Российской империи.

"Беларусь XVI-XVIII веков в портретах и геральдике" отражает один из самых сложных и противоречивых периодов в истории Беларуси - период Речи Посполитой (середина XVI - конец XVIII века). Акцент делается на жизни высших сословий общества страны - магнатов и шляхты, представителей аристократии, которые сыграли значительную роль как в создании и развитии, так и в упадке Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Экспозиция "Беларусь: возрождение духовности", начавшая работу в 2017 году, рассказывает о путях духовного становления белорусской нации, положительных процессах возрождения духовности в наши дни, вкладе музеев Беларуси в сохранение историко-культурного наследия как неотъемлемой части формирования моральных основ жизни.

Ежегодно в Национальном историческом музее Республики Беларусь и его филиалах проводится более 130 выставок. Многие выставочные проекты становятся важным культурным событием не только для Минска, но и для Беларуси в целом.

Среди международных проектов следует отметить выставки: "Дворец великих князей литовских и его восстановление" (2012) из собрания Национального музея Литвы, "Драгоценные узоры" (2012) из собрания Государственного исторического музея Москвы, "Сокровища Украины" (2013) из коллекции Национального музея истории Украины, "Вещи между жизнью и смертью" (2014 год) из Музея Армии (Стокгольм). Ярким совместным проектом являлась выставка, реализованная вместе с Российским этнографическим музеем - "Белая Русь и ее соседи" (2013). В долгосрочном выставочном проекте Национального исторического музея "Беларусь в Первой мировой войне" (2014) принимали участие сразу несколько музеев Беларуси и частных коллекционеров.

Среди знаковых выставочных проектов последних лет выделяются следующие: "Хранители памяти: музеи и коллекционеры", "Станислав Монюшко. Путешествие в ХІХ век" к 200-летию со дня рождения белорусского и польского композитора С.Монюшко", "По ту сторону жизни: немецкая оккупация в графике Меера Аксельрода" к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто", "Беларусь 1914-1918. Война и мир" и "1918. Рождение нового мира" на основе частной коллекции Владимира Лиходедова к 100-летию окончания Первой мировой войны, "Война и мир. Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы, "Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи" к 150-летию автора и др.

В музее часто проводятся квесты, творческие встречи с выдающимися деятелями культуры, литературно-музыкальные вечера, камерные концерты, мастер-классы, авторские лекции и другие мероприятия.

В 2012 году на конкурсе Первого Национального форума "Музеи Беларуси" Национальный исторический музей одержал победу в номинации "Лучшая партнерская деятельность". В 2014 году музей стал лауреатом конкурса Национального форума "Музеи Беларуси" в номинациях "Лучшая организация международной выставки" (за выставочный проект "Белая Русь и ее соседи"), "Лучшая организация выставки из собственных фондов" (за выставку "Банк БелВЭБ: Новая жизнь национальных сокровищ"). В 2018 году Национальный исторический музей Республики Беларусь стал лауреатом Республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" в номинации "Музеи, культурные и этнографические комплексы". В 2019 году на VI Национальном форуме "Музеи Беларуси" музей стал лауреатом в номинациях "За лучший экспозиционно-выставочный проект" и "Идеи молодых". По версии авторитетного портала "ТурСтат" Национальный исторический музей Республики Беларусь вошел в топ-5 лучших музеев СНГ.

На экскурсию в музей

Музей предлагает различные экскурсии. Обзорная экскурсия по экспозиции Национального исторического музея РБ познакомит посетителя с историей музея, его выставками, наиболее ценными предметами, позволит получить базовые знания по истории Беларуси от древнейших времен до начала XX века.

Экскурсия "История Беларуси от древнейших времен до конца XVIII века" представляет собой содержательное историческое путешествие по страницам белорусского прошлого. Слушатели узнают, как и при каких обстоятельствах, первые люди появились в Центрально-Восточной Европе, как они выживали на протяжении многих тысячелетий, про которые мы знаем только благодаря находкам археологов, когда на наших землях появились первые государства. Отдельное место в экскурсии отводится освещению политической истории Полоцкого княжества X-XIII веков, разнообразным аспектам истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Также слушатели познакомятся с историей книгопечатания на белорусских землях, узнают о шедеврах белорусского декоративно-прикладного искусства X-XVIII веков.

Для юных посетителей в музее проводится экскурсия "Как жили наши далекие предки", где дети узнают о самом древнем периоде в истории Беларуси: от момента, когда на наших землях появились первые люди до времени возникновения первых государственных образований - Полоцкого и Туровского княжеств.

С экскурса "Путь книги к человеку: из истории книгопечатания" посетители узнают об истории развития письменности на белорусских землях, начиная от периода рукописных берестяных грамот, которые являлись своеобразной демократической формой передачи информации, до изобретения печатного станка и создания первых печатных книг. Отдельное место отведено выдающемуся белорусскому первопечатнику, философу, просветителю Франциску Скорине.

Экскурсия "Беларусь в портретах и геральдике XVI-XVIII веков" через призму произведений искусства и геральдических символов шляхты Великого Княжества Литовского вводит посетителя в богатую и малоисследованную область истории Беларуси. Благодаря богатой коллекции произведений искусства этого периода, посетители познакомятся с биографиями выдающихся государственных и религиозных деятелей данного периода: королями и великими князьями, представителями известных шляхетских и магнатских родов, заметными церковными деятелями.

Стоит отметить, что музей приступил к реализации программы "Инклюзивная Беларусь. Включись в музей", направленной на создание безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих посетителей, а также посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Филиалы музея

Национальный исторический музей Беларуси имеет свои филиалы. Ими являются Дом-музей I съезда РСДРП, Музей современной белорусской государственности, Музей истории белорусского кино, Музей природы и экологии Беларуси, Музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси и отдел филиала "Гостиная Владислава Голубка".

Дом-музей I съезда РСДРП существует с 1923 года, с 1992 года - филиал Национального исторического музея Республики Беларусь. Экспозиция Дома-музея раскрывает историю съезда российских социал-демократов 1898 года, а также историю губернского Минска на рубеже XIX и ХХ веков.

Музей современной белорусской государственности был открыт в 2012 году в качестве филиала Национального исторического музея. Его экспозиция охватывает период современной истории Республики Беларусь и посвящена политической, экономической, научной, культурной и спортивной жизни страны. Собрание музея составляет около 4 тыс. единиц хранения, 800 из которых представлены в постоянной экспозиции.

Музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси был открыт в 1990 году, с 2014 года - филиал Национального исторического музея Республики Беларусь. Постоянная экспозиция посвящена истории театрального и музыкального искусства на белорусских землях.

Музей природы и экологии Беларуси действует с 1983 года, с 2014 года является филиалом Национального исторического музея Республики Беларусь. Экспозиция музея рассказывает о животном и растительном мире Беларуси, охране окружающей среды.

Музей истории белорусского кино основан в 1966 году. С 2014 года - филиал Национального исторического музея Республики Беларусь. Деятельность музея заключается в презентации истории белорусского кино и киноискусства в целом.-0-