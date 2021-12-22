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Выставка "Гимн солнцу" в Гомеле расскажет о духовном наследии предков

22.12.2021 07:35 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка декоративно-прикладного искусства "Гимн солнцу" откроется 24 декабря в Гомельском областном центре народного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

"Современному человеку сложно представить, насколько наши предки ощущали зависимость их жизни от небесных светил и как важно было единение с силами природы. Изображение орнаментов, солярных знаков в повседневной жизни человека, праздниках и обрядах было неотъемлемой частью почитания. Обращение к могущественным сверхъестественным силам с просьбой о благоприятствовании и защите имело глубокий смысл и сакральное значение", - рассказали в областном центре народного творчества.

Экспозиция - это отражение сохранившегося нематериального духовного наследия наших предков, которое воплотилось в домовой резьбе, орнаментах вышивки на одежде, тканых рушниках. Эти изделия, выполненные мастерами районов области, и представят на выставке.

"Выставка адресована широкому кругу зрителей, которые смогут прикоснуться к исконным традициям нашей земли", - отметили организаторы.

"Гимн солнцу" можно будет увидеть по 11 февраля 2022 года. Вход свободный.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Экспозиция - это отражение сохранившегося нематериального духовного наследия наших предков, которое воплотилось в домовой резьбе, орнаментах вышивки на одежде,...
 
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