ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дед Баюн, Веселинка и Сплюша: в Витебске представят говорящих на белорусском языке кукол

23.12.2021 08:05 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском областном краеведческом музее откроется выставочный проект коллекционеров Елены и Олега Карпицких "А в детство заглянуть так хочется", сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выставке представят кукол, игры и игрушки времен СССР. "Взрослые смогут мысленно возвратиться в мир своего детства, поностальгировать, поделиться с детьми воспоминаниями, а юные гости попадут в зимнюю сказку. На вернисаже состоится встреча с детским автором Ириной Токаревой", - рассказали в музее.

Изюминкой выставки станут говорящие на белорусском языке куклы ручной работы проекта "Лялька.Бай" от Центра детей и молодежи Глубокского района. В областном музее представят трех персонажей. Это Дед Баюн, рассказывающий белорусские сказки, красавица Веселинка, с нежностью в голосе исполняющая народные песни, и засыпающая под колыбельную Сплюша. Внутри кукол установлены небольшие колонки, которыми можно управлять со смартфона. Проект "Лялька.Бай" в 2020 году заявил о себе на конкурсе "100 идей для Беларуси", а также стал одним из победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Белорусский инновационный фонд выделил авторам более Br15 тыс.

Выставка будет работать до 23 января.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке представят кукол, игры и игрушки времен СССР. "Взрослые смогут мысленно возвратиться в мир своего детства, поностальгировать, поделиться с детьми...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Ремесла древнего Берестья представили в Каменецкой башне
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Культуры

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by