Источник материала: БелТА

28 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Советский и белорусский актер Виталий Быков скончался в возрасте 80 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

"Мы потеряли талантливого артиста. Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", - говорится в сообщении коллег.

На творческом счету Виталия Быкова съемки в большом количестве фильмов, среди которых легендарные картины: "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды", "В июне 41-го". На сцене театра имени М.Горького он сыграл более 60 ролей в спектаклях "Горячее сердце", "Птицы нашей молодости", "Лошадь Пржевальского", "Макбет", "Трехгрошовая опера", "Тревога", "Гнездо глухаря", "Поднятая целина" и другие.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в латвийском городе Даугавпилсе. В 1964 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино по специальности "актер драматического театра и кино" (курс народного артиста СССР Леонида Вивьена). В Национальном академическом драматическом театре имени М.Горького работал с 10 марта 1972 года.

Среди его наград: Благодарность коллегии Министерства культуры СССР и президиума ЦК профсоюза работников культуры за активное участие во всесоюзном общественном смотре культурно-шефской работы в Вооруженных Силах СССР, почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры за достигнутые творческие успехи.-0-