Народному артисту России Андрису Лиепе исполняется 60 лет

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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, театральному режиссеру, продюсеру и солисту балета Андрису Лиепе сегодня исполняется 60 лет.

Андрис Марисович Лиепа родился 6 января 1962 года в Москве в семье народного артиста СССР Мариса Лиепы и актрисы Московского драматического театра им. А.С.Пушкина Маргариты Жигуновой.

В 1980 году Андрис Лиепа окончил Московское Академическое хореографическое училище. В 1981 году стал лауреатом IV Международного конкурса артистов балета в младшей возрастной группе. По окончании училища был принят в балетную труппу Большого театра, на сцене которого станцевал ведущие партии в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель", "Лебединое озеро", "Иван Грозный" и др.

Его первые гастроли с труппой Большого театра прошли по городам Польши. В 1988 году Андрис Лиепа стал первым советским танцовщиком, которому правительство официально разрешило работать в иностранной труппе. Андрис и его партнерша Нина Ананиашвили стали приглашенными артистами в труппе Нью-Йорк Сити Балет. Позже артист работал в Американском театре балета, Римской, Шведской, Парижской операх и в Ла Скала. Также Андрис сотрудничал с балетом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова (ныне Мариинский театр). Исполнил главную партию в "Петрушке" Олега Виноградова, танцевал ведущие партии в балетах "Баядерка", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" и др.

Творческий диапазон артиста не ограничивается сугубо балетным жанром. Андрис Лиепа с успехом выступает в качестве режиссера-постановщика спектаклей и концертов, снимается в кино, выступает продюсером различных проектов.

В 1993 году он восстановил три балетных шедевра Михаила Фокина: "Петрушка", "Шехеразада" и "Жар-птица". Эти же спектакли поставил для театров оперы и балета в Риме, Дрездене, Флоренции. В 1994 году поставил оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" в Мариинском театре. В 1995 году спектакль был показан на Эдинбургском Фестивале.

В 1997 году стал организатором и режиссером кинематографического проекта "Возвращение Жар-Птицы", в который вошли балеты Михаила Фокина "Петрушка", "Жар-Птица" и "Шехерезада". Андрис был режиссером, продюсером и исполнителем главных партий во всех трех балетах. Также он исполнил главную роль в фильме "Короткое дыхание любви".

Андрис Лиепа является режиссером, организатором и продюсером проекта "Русские сезоны XXI века", в рамках которого восстанавливаются балетные и оперные шедевры легендарной антрепризы Сергея Дягилева. В рамках проекта восстановлено и создано более пятнадцати спектаклей, организованы ежегодные гастроли в городах России, в Париже, Лондоне и других городах мира.

В 1996 году организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы в память отца, легендарного танцовщика Большого театра. Фонд организует и проводит различные проекты: концерты, новогодние детские шоу, выступления известных балетных трупп и многое другое.

В 2014 году Андрис Лиепа учредил Центр по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения "Андрис Лиепа Продакшн", а также продюсерский центр, который занимается организацией гастрольных программ в России и за рубежом, проведением гала-концертов с участием звезд балета.

Андрис Лиепа был удостоен многочисленных наград, в том числе золотой медали на Московском международном конкурсе в юношеской группе (1981), серебряной медали на Московском международном конкурсе (1985), гран-при на Международном конкурсе в американском городе Джэксоне (1986), премии "Золотая лента русского кино" Французской киноакадемии в номинации "Режиссер-дебютант" (1998), высшей государственной награды Латвии - ордена Трех звезд. В 2009 году Андрису Лиепе было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.-0-