Народному артисту России Константину Хабенскому исполняется 50 лет

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, актеру театра и кино Константину Хабенскому сегодня исполняется 50 лет.

Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец был инженером, мама работала преподавателем математики. В Ленинграде мальчик ходил в детский сад, а вот первые классы школы он закончил в Нижневартовске, куда переехали родители.

Спустя четыре года семья вернулась в Ленинград. Окончив 8 классов, Хабенский поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но после третьего курса забрал документы, осознав, что техническая специальность не для него.

Некоторое время Хабенский работал полотером, затем устроился дворником. Было время, когда юноша трудился на пяти работах. Решение стать актером пришло, когда он работал монтировщиком сцены в театре "Суббота". "Я вышел на площадку и почувствовал, что мне это нравится, это меня влечет", - вспоминал Константин Хабенский в одном из интервью.

В 1990 году Константин Юрьевич поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Еще во время учебы он сыграл ряд крупных ролей: Ломова в водевиле "Предложение", несколько ролей в постановке "Время Высоцкого", Чебутыкина в "Трех сестрах".

После института молодой актер играл в театре "Перекресток", а в 1996 году перешел в московский театр "Сатирикон" им. Аркадия Райкина. Среди его работ - спектакли "Трехгрошовая опера" и "Сирано де Бержерак". В том же году актер вышел на сцену санкт-петербургского театра им. Ленсовета. Зрители запомнили его работы в спектаклях "Войцек", "В ожидании Годо", "Король, дама, валет". Чуть позже талантливого актера пригласил сам Олег Табаков на главную роль в спектакле "Утиная охота". В 2003 году Хабенский был принят в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где работает и по сей день, и с октября 2021 является его худруком.

Кинематографическая биография Константина Хабенского открывается в 1994 году эпизодической ролью в комедии "На кого Бог пошлет". Еще одной заметной работой в кино стала роль Саши Гурьева в фильме Филиппа Янковского "В движении".

С 2002 года в творческой биографии Хабенского начинается марафон потрясающих фильмов: "Ночной дозор", "Адмиралъ", "Ирония Судьбы", "Статский советник", "Бедные родственники", "Небесный суд", "Географ глобус пропил", "За час до рассвета", "Доктор Лиза", "Коллектор", "Выкрутасы" и многие другие. В 2018 году он дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив фильм "Собибор" и исполнив в нем главную роль.

Актера щедро осыпают званиями и наградами - "Лучшая мужская роль в кино", "Лучший актер", "Золотой меч". В 2006 году актер получил звание заслуженного артиста России, в 2012 - народного.

О звездной болезни Константин Юрьевич говорит: "Она бывает у всех. И если кто-то говорит, что у него не было звездной болезни, не верьте: он лукавит. Я болел в течение недели. Потом возникали, конечно, какие-то остаточные явления. Слава богу, что рядом со мной друзья, которые периодически напоминают, откуда мы вышли и куда все придем".

Константин Хабенский не только хороший актер, но и человек с большой буквы. В 2008 году он основал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

С 2010 года Константин начал открывать студии творческого развития по всей России. Летом 2012 года в Екатеринбурге прошел общий сбор всех "Театральных студий при благотворительном фонде Константина Хабенского" под названием "Оперение-2012". С тех пор фестиваль проходит ежегодно в разных городах России. В 2016 году за этот проект Константин Хабенский был удостоен премии "Импульс добра" в области социального предпринимательства.

30 декабря 2021 года вышла в прокат спортивная драма "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова о реальной истории противостояния двух гениальных шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Роль гроссмейстера Корчного, иммигрировавшего из СССР за несколько лет до легендарного матча, сыграл Константин Хабенский. По словам актера, на экране ему нужно было вдохнуть жизнь не просто в спортсмена, а прежде всего в человека, который прошел большой и сложный путь.

Сегодня Константин Хабенский - один из самых востребованных актеров современности.-0-