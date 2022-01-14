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Гимназия-колледж искусств в Могилеве организует благотворительный концерт

14.01.2022 08:57 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционный благотворительный концерт "Гимназия-колледж собирает друзей" пройдет сегодня в Могилевской гимназии-колледже искусств им. Е.Глебова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения образования Александр Курсаков.

"Большой благотворительный концерт - итог нашей традиционной акции "Музыка добра". Мы приглашаем в гости учащихся, их родителей, почетных гостей и тех детей, для кого мы подготовили долгожданные подарки", - рассказал Александр Курсаков.

В этом году ребята из гимназии-колледжа собирали денежные средства, чтобы воплотить в жизнь мечту Марата Новикова из Осиповичской школы-интерната. Подросток мечтает о зеркальном фотоаппарате. Как рассказывал мальчик, из-за того, что он ограничен в передвижении, его увлечения связаны с компьютером. Ему очень нравится фотографировать и снимать видео. Чтобы подросток мог развиваться в своем увлечении, ему необходима более профессиональная техника.

Во время концерта учащиеся гимназии-колледжа покажут яркие творческие номера. Самым важным моментом праздника станет вручение долгожданного подарка. "Волонтерское движение хорошо развито в учреждении образования. Учащиеся вместе с педагогами помогают тяжелобольным детям, ветеранам на протяжении всего года", - отметил директор гимназии-колледжа.

Еще одна особенность концерта: каждый гость сможет внести вклад в приобретение еще одного важного и нужного подарка - для Полины Муха, которая тоже находится в Осиповичской школе-интернате. Ей всего 4 года и она осталась без попечения родителей. У девочки есть проблемы со здоровьем, потому ребенок передвигается в инвалидной коляске. Для дальнейшего двигательного развития ей нужны специальные ходунки.

Начало концерта в 12.00. Вход свободный.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Большой благотворительный концерт - итог нашей традиционной акции "Музыка добра". Мы приглашаем в гости учащихся, их родителей, почетных гостей и тех детей, для...
 
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