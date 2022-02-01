Народному артисту РСФСР Льву Лещенко сегодня исполняется 80 лет

Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, популярному эстрадному певцу Льву Лещенко сегодня исполняется 80 лет.

Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Его отец - Валерьян Андреевич - награжден многочисленными орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне и военную службу в дальнейшем. Мать - Клавдия Петровна - умерла, когда мальчику едва исполнился год. Помогали воспитывать Леву бабушка и дед, а с 1948 года вторая супруга отца - Марина Михайловна.

Детские годы Льва Лещенко прошли в Сокольниках. Там он начал посещать хор Дома пионеров, секцию плавания, кружок художественного слова и духовой оркестр. Чуть позже по настоянию хормейстера мальчик бросает все кружки и начинает заниматься пением всерьез, выступает на школьной сцене.

Свою самостоятельную трудовую деятельность Лев Лещенко начал сразу после окончания школы. Некоторое время он был рабочим сцены в Государственном академическом Большом театре СССР. Затем работал слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов, после чего его призвали в армию. Там быстро узнали о его таланте и назначили солистом военного ансамбля.

Отслужив в армии, Лев Лещенко поступает в ГИТИС. В студенческие годы он был артистом-солистом Московского государственного театра оперетты. В феврале 1970 года, успешно пройдя конкурс, Лев Лещенко становится солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. В 1980-1989 годах продолжает интенсивную концертную деятельность в качестве солиста-вокалиста Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР "Росконцерт".

Лев Лещенко исполнил многие шлягеры, ставшие теперь уже классикой российской эстрады. В последующие годы к ним добавились сотни других популярных песен. Перечислим лишь некоторые из них: "Белая береза", "Не плачь, девчонка", "На земле живет любовь", "Я вас люблю, столица", "Татьянин день", "Любимые женщины", "Старый клен", "Нам не жить друг без друга", "Соловьиная роща", "Притяжение Земли ", "Ни минуты покоя", "Родная Земля", "Вьюга белая", "Родительский дом", "День Победы".

Исполнял различные песни в дуэтах с Валентиной Толкуновой, Людмилой Сенчиной, Софией Ротару, Анной Герман. Гастролировал в Австралии, США, Японии и др.

Весной 1970 года артист стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Через два года Лев Лещенко стал лауреатом конкурса "Золотой Орфей" (Болгария). Тогда же он одержал победу на очень престижном в то время фестивале в Сопоте. В 1977 году певцу присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. В 1980 году Лев Лещенко стал обладателем ордена Дружбы народов. В 1983 году за выдающиеся заслуги ему присвоили звание народного артиста РСФСР. В 1989 году артист награжден орденом "Знак Почета". Также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

В 1990 году Лев Лещенко создал и возглавил театр эстрадных представлений "Музыкальное агентство", которому позже был присвоен статус государственного. Основной вид деятельности театра - организация гастрольно-концертных мероприятий, презентаций, творческих вечеров. Также он является учредителем и президентом некоммерческой организации "Культурный фонд Льва Лещенко".

На протяжении многих лет певец преподавал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия имени Гнесиных). Многие его ученики стали известными артистами эстрады: Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева и др.

В разные годы Лев Лещенко входил в состав жюри Российской национальной музыкальной премии, всероссийского музыкального конкурса молодых исполнителей "Пять звезд", международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна", международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и др.

В 2012 году Лев Лещенко был удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь "Через искусство к миру и взаимопониманию". А в 2022 году Лев Лещенко стал первым кавалером российского ордена "За заслуги в культуре и искусстве".

В 2001 году была издана книга Льва Лещенко "Апология памяти", в которой артист рассказывает о своей жизни и своих современниках - выдающихся людях искусства, спорта и политики. В 2018 году вышла автобиографическая книга артиста "Песни выбрали меня".

С 1966 по 1976 год Лев Лещенко состоял в браке с певицей и актрисой театра Аллой Абдаловой. В 1978 году он женился во второй раз. Его супругой стала Ирина Багудина. При этом Лев Лещенко считается примерным семьянином, каких среди артистов единицы.-0-