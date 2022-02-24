Гомельский облдрамтеатр готовит премьеру свадебной комедии

Источник материала: БелТА

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Труппа Гомельского областного драматического театра в преддверии Всемирного дня театра представит премьеру комедии в двух действиях "Свадьбы не будет! Но это неточно..." по пьесе Робина Хоудона "Шикарная свадьба", сообщили корреспонденту в государственном учреждении.

"Как быть, если твое бракосочетание уже сегодня, а утром в твоем гостиничном номере вдруг обнаружилась прекрасная незнакомка? Ты совсем не помнишь, откуда она взялась, что между вами было, а в дверь номера уже стучится невеста. Остается надеяться лишь на верного друга, везение и собственную изобретательность - ее потребуется немало, чтобы выкрутиться из пикантной ситуации. А иначе грядущая свадьба превратится в кошмар", - вкратце описали сюжетную линию в театре. Словом, зрители станут свидетелями последних часов перед свадьбой - веселых и весьма напряженных и даже опасных.

Режиссер-постановщик спектакля - Андрей Шидловский, художник-постановщик - Татьяна Стысина, музыкальное оформление - Дмитрий Неберов.

В спектакле заняты актеры Дмитрий Байков, Михаил Гришечкин, Светлана Ефимова, Елизавета Ольховка, Виталия Тишкова, Мария Ходякова и Кристина Шипкова.

Премьерные показы пройдут 12, 13 и 27 марта. Начало в 18.00.

Перед началом спектаклей 12 и 13 марта состоятся показы свадебных и вечерних мод.-0-