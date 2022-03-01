О моде, красоте и не только: экспозицию книг и журналов о женских образах представят в Минске 2 марта

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная презентация "Прекрасные в прекрасном: литература и искусство о женщинах и для них" состоится 2 марта в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Вниманию гостей мероприятия будет предложена книжная выставка "Сокровищница Пандоры: о моде, красоте и не только (по материалам изданий XVIII - XX вв.)".

"Образ женщин разных времен и народов, светская мода и национальный женский костюм, кулинария и рукоделие, традиция бала и песни из репертуара горожанок и деревенских барышень - обо всем этом можно будет узнать на страницах книг и журналов, представленных в экспозиции", - рассказали в библиотеке.

Как отметили организаторы, на экспозиции в основном будут представлены издания прошлого. Самые ранние - несколько выпусков немецкого периодического издания "Журнал роскоши и мод", который выходил с 1786 по 1827 г. и был первым выпускаемым в Германии журналом, посвященным вопросам моды. Двухтомное издание "Мода и обычаи времен Марии-Антуанетты" посетителям выставки расскажет о том, какие наряды предпочитали при французском дворе конца XVIII века. Красотой изделий русских мастериц можно будет полюбоваться благодаря изданию Софьи Давыдовой, посвятившей себя изучению русского народного искусства и уделившей особое внимание кружевному промыслу. Ее работа "Русское кружево: узоры и сколки", изданная в 1909 г. в Петербурге, также представят на экспозиции. Кулинарными рецептами полуторавековой давности поделится Винцента Завадская, автор известной и популярной книги "Кухарка литовская".

"Многие издания, представленные на выставке, содержат иллюстрации, которые дополняют экспозицию яркими женскими образами прошлого", - добавили в учреждении культуры.

В презентации примет участие известная минская художница Мария Исаенок, которая бережно хранит творческое наследие своей мамы - удивительные произведения народного мастера Ольги Павленко (1919-2008), которую исследователи называют "народным Матиссом". В настоящее время в Национальном художественном музее проходит выставка "Круг жизни. Скатерти Ольги Павленко". Одна из работ мастерицы будет продемонстрирована и в стенах библиотеки.

"В последнее время появилось немало дизайнеров и частных производителей, которые интересуются аутентичными нарядами. И это не удивительно, традиционный белорусский костюм остается большой ценностью и будет современным всегда", - рассказали в библиотеке.

В рамках презентации старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения Мария Винникова расскажет о традициях женских головных уборов, с которыми белорусский женский костюм выглядит благороднее, а образ становится завершенным, и проведет для гостей мастер-класс.

Приятным музыкальным дополнением мероприятия станет выступление струнного квартета Музыкальной капеллы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.-0-