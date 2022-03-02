﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девы, рыбы, велосипеды: выставка Сергея Ковриго открывается в Гомеле

02.03.2022 07:31 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка Сергея Ковриго "Девы - рыбы - велосипеды" открывается сегодня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции - более 30 работ. Автор признается: "Люблю металлографику, аэрографию, мастихин". В последнее время стал совмещать живописную технику с электронными платами, элементами компьютеров.

"Многие говорят, что у меня нет определенного стиля, но я делаю только то, что мне нравится. Больше всего ценю свободное творчество. Если этого нет, то все остальное не имеет значения, если же это есть, то все остальное можно пережить", - поделился автор.

Сергей Ковриго родился в 1961 году в Витебске. В детстве много рисовал, лепил. В 7-м классе "заболел" радиоэлектроникой. Окончил Минский радиотехнический институт, после - факультет общественных профессий при Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины по специальности "художник-оформитель". Электроника стала отходить на второй план - Сергей Ковриго начал серьезно заниматься изобразительным искусством.-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экспозиции - более 30 работ. Автор признается: "Люблю металлографику, аэрографию, мастихин". В последнее время стал совмещать живописную технику с электронными...
 
Новости дня
Новости культуры
 
О моде, красоте и не только: экспозицию книг и журналов о женских образах представят в Минске 2 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Культуры

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by