Девы, рыбы, велосипеды: выставка Сергея Ковриго открывается в Гомеле

Источник материала: БелТА

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка Сергея Ковриго "Девы - рыбы - велосипеды" открывается сегодня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции - более 30 работ. Автор признается: "Люблю металлографику, аэрографию, мастихин". В последнее время стал совмещать живописную технику с электронными платами, элементами компьютеров.

"Многие говорят, что у меня нет определенного стиля, но я делаю только то, что мне нравится. Больше всего ценю свободное творчество. Если этого нет, то все остальное не имеет значения, если же это есть, то все остальное можно пережить", - поделился автор.

Сергей Ковриго родился в 1961 году в Витебске. В детстве много рисовал, лепил. В 7-м классе "заболел" радиоэлектроникой. Окончил Минский радиотехнический институт, после - факультет общественных профессий при Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины по специальности "художник-оформитель". Электроника стала отходить на второй план - Сергей Ковриго начал серьезно заниматься изобразительным искусством.-0-