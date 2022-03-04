Поздняков: сегодня главная задача издательств - поддержать интерес к детской книге

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня востребована детская книга, и задача издательств - поддержать этот интерес. Об этом сегодня заявил председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков во время круглого стола на тему "Роль издательства в создании летописи страны", посвященному 50-летию издательства "Мастацкая літаратура", передает корреспондент БЕЛТА.

"За 50 лет издательство "Мастацкая літаратура" выполняло государственную политику в издании художественной литературы нашего государства. Это была высокая и ответственная миссия, с которой издательство удачно справлялось и будет продолжать это делать. В этих книгах зафиксирована художественная летопись жизни нашей страны и народа. Мне посчастливилось проработать в издательстве 16 лет. Из них больше 11 лет я был главным редактором. Знаю, что наши книги уходили в 110 стран мира", - сказал Михаил Поздняков.

Говоря о современном читателе, он отметил, что сейчас востребована детская книга. "Радует, что издательство формирует юное читательское поле. Если мы дадим ему светлую, искреннюю, добрую книгу, если мы научим детей читать с дошкольного возраста, то они и взрослыми будут читать. Многочисленные встречи с юными читателями подтверждают это: дети тянутся к книге. Наша задача заключается в том, чтобы всесторонне поддерживать эту любовь, давая более интересные, новые и хорошо оформленные книги", - добавил он.

"Мастацкая літаратура" - это всегда знак качества. Когда мы рассматриваем кандидатов на вступление в Союз писателей Беларуси, одно из главных требований - где печатался автор ранее. В этом списке обязательно должна быть "Мастацкая літаратура", - поделился Михаил Поздняков.

Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси выступил с предложением о создании проекта в помощь учреждениям образования: "Про классиков написано много, но информации про современных талантливых писателей не хватает, даже в школьных учебниках. Серия литературоведческих, критических, обзорных статей про творчество этих писателей способствовало бы развитию и воспитанию школьников".

"Издательство, которое отмечает сегодня свой юбилей, делает большую народную и творческую работу. Те книги, которые выходят, подтверждают большой интерес к нашей литературе: классике, прозе, поэзии, драматургии", - заключил Михаил Поздняков.-0-