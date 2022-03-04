Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Изделия ручной работы представят около 140 мастеров и ремесленников на ярмарке "Казюки" в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре ремесел "Наследие".

"Нам поступило порядка 140 заявок на участие в ярмарке. Это представители всех районов Гродненской области, а также мастера из Витебской, Могилевской, Минской областей. В этом году в Гродно приедет много новых ремесленников", - рассказали в центре.

Развернется ярмарка 5 марта в 12 часов на площади Советской. А 6 марта переместится на улицу Советскую. Здесь можно будет приобрести изделия из глины, кожи, дерева, металла, соломки. Ремесленники проведут мастер-классы, предложат посетителям самим изготовить сувенир на память. Традиционно во время ярмарки состоится церемония принятия молодого ремесленника в гильдию мастеров. Гостей ждет и насыщенная культурная программа от коллективов региона.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Святой Казимир был внуком Ягайло и сыном правителя Литвы и Польши - Казимира IV. Молодой княжич из рода Ягеллонов прожил недолгую жизнь, умер 4 марта 1484 года, его останки из Гродно перевезены в Вильно. В 1604 году Казимир канонизирован, его стали почитать как покровителя мастеровых людей.-0-