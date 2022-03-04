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Музеи Могилевской области приглашают женщин бесплатно посетить экспозиции в праздничные выходные

04.03.2022 16:39 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Музеи Могилевской области предлагают женщинам бесплатно посетить экспозиции в выходные. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

"В преддверии Международного женского дня музеи Могилевской области предлагают бесплатно посетить свои экспозиции всем женщинам с детьми. Акция станет одним из мероприятий к Году исторической памяти и продлится все большие выходные - с 5 по 8 марта включительно", - сообщили в главном управлении.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"В преддверии Международного женского дня музеи Могилевской области предлагают бесплатно посетить свои экспозиции всем женщинам с детьми. Акция станет одним из...
 
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