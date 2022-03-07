Концертом духовых оркестров поздравят женщин в Могилеве

Источник материала: БелТА

7 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Концерт духовых оркестров "Для вас, милые женщины" пройдет в Могилеве 8 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Могилевского горисполкома.

Концертная программа пройдет на открытой площадке на площади Единства. "Свое творчество гостям и жителям города продемонстрирует духовые оркестры ГУК "Могилевские городские оркестры", колледжа искусств и гимназии-колледжа искусств им. Е.Глебова. Кроме этого, запланированы выступления солистов", - рассказали организаторы.

На площадке будет работать цветочный рынок, где каждый желающий сможет приобрести цветы и букеты.

Начало концертной программы в 12.00.-0-