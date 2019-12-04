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Белинвестбанк распродает свои помещения. Что бы это могло значить?

05.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В канун Нового Года, ОАО «Белинвестбанк» выставил на аукционные торги целый ряд административных зданий и помещений по всей стране. География аукциона охватывает 10 городов Беларуси, в том числе и Минск. Что бы это могло значить, выясняла журналист Realt.by.

Белинвестбанк распродает свои помещения. Что бы это могло значить?

На предновогодние аукционные торги ОАО «Белинвестбанк» выставил 14 объектов недвижимости, расположенных по всей Беларуси. В основном в этих помещениях раньше располагались отделения банка.

Например, в Минске по ул. Филатова, 12 продается административно-хозяйственное здание общей площадью 2105 кв.м. Стартовая стоимость объекта — $1,4 миллиона.

В Бресте по ул. Москвской за $592 тысячи продается административное помещение общей площадью 1150 кв.м. 

Белинвестбанк распродает свои помещения. Что бы это могло значить?
Белинвестбанк распродает свои помещения. Что бы это могло значить?

Вот список всех адресов, на которых расположены объекты для продажи: Гомель: ул. Новополесская 2-1а; Минск: ул. Филатова, 12, ул. Могилёвская, д. 5-2, ул. Могилёвская, д. 5-11, ул. Мельникайте, 2-3, ул. Мельникайте, 2-4; Витебск: ул. Ленина, 20А; Брест: ул. Московская, 346-269; Лида: ул. Мицкевича, 39; Мозырь: ул. Крупской Н.К., 14; Слуцк: ул. Строителей, д. 5А; Борисов: ул. Орджоникидзе, 55; Молодечно: пер. Партизанский, д. 1; Полоцк: ул. Нижне-Покровская, 37А.

С чем связана такая реорганизация, мы поинтересовались у сотрудников Белинвестбанка.

— Банк заинтересован в том, чтобы все объекты использовались эффективно, без каких-либо излишков. Поэтому продажа неиспользуемого имущества — это оптимизация активов банка, — пояснила представитель ОАО «Белинвестбанк». — Имущество банка формировалось давно, в том числе и за счет различного рода реорганизаций в 90-х годах. Сейчас далеко не все эти объекты нужны банку. Кроме того, потребности банка в площадях со временем снижаются — во многом мы используем дистанционное банковское обслуживание, физических «точек» нужно меньше, чем 10 лет назад.  

Условно, если нам для оказания услуг достаточно помещения площадью 50 кв.м. (а так исторически сложилось, что когда-то банк приобретал здание площадью 500 «квадратов»), было принято решение продать ненужные 450 кв.м.

Белинвестбанк распродает свои помещения. Что бы это могло значить?
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В канун Нового Года, ОАО «Белинвестбанк» выставил на аукционные торги целый ряд административных зданий и помещений по всей стране. География аукциона охватывает...
 
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