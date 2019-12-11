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Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля в Украину

12.12.2019 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн российского угля в Украину, сообщает РБК. В этом нет ничего удивительного, поскольку белорусский бизнесмен давно поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», которая занимается торговлей топливом.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил РБК, что контракт на поставку угля она заключила не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, «Интерсервисом», которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Беларуси.

«РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха», — заявил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.

По его словам, NT Marine будет поставлять в Украину около 500 тыс. тонн угля разных марок, включая антрацит, в месяц. «Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов», — пояснил Волынец.

При текущих ценах на уголь (85−100 долларов за тонну) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить 50 млн долларов, а доналоговая прибыль EBITDA — 5−8 млн долларов при 10−15% рентабельности, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

С Воробьем связаться не удалось.

Согласно списку квот на декабрь, с которым ознакомился РБК, NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля» и «Северстали» на Авдеевский коксохимический завод, входящий в «Метинвест» Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).

В 2019 году Беларусь, которая сама не добывает уголь, стала одним из основных поставщиков угля в Украину из-за российско-украинских ограничений во взаимной торговле. Как следует из данных Белстата, экспорт начался в конце 2018 года, и в январе-сентябре 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 2,2 млн тонн, 91% всего импортированного Беларусью угля, около 3 млн тонн ввезли из России, часть этого топлива Минск использует для собственных нужд.

Николаю Воробью принадлежит новополоцкий нефтетрейдер «Интерсервис», Абсолют Банк, недвижимость и охотничье хозяйство, а также «Нефтебитумный завод», который в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс». Ранее сообщалось, что «трубу» контролируют структуры, связанные с окружением «кума Путина» Виктора Медведчука. Официально эта информация всегда опровергалась. Потому что де-юре владельцем актива является швейцарская International Trading Partners Анатолия Шеффера. В интервью TUT.BY белорусский бизнесмен рассказал о своих планах по развитию данного актива.

 
Теги: Минск
 
 
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Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн российского угля в Украину.
 
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