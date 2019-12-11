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Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля в Украину
12.12.2019 10:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн российского угля в Украину, сообщает
По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», которая занимается торговлей топливом.
NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил
«РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха», — заявил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.
По его словам, NT Marine будет поставлять в Украину около 500 тыс. тонн угля разных марок, включая антрацит, в месяц. «Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов», — пояснил Волынец.
При текущих ценах на уголь (85−100 долларов за тонну) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить 50 млн долларов, а доналоговая прибыль EBITDA — 5−8 млн долларов при 10−15% рентабельности, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.
С Воробьем связаться не удалось.
Согласно списку квот на декабрь, с которым ознакомился РБК, NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля» и «Северстали» на Авдеевский коксохимический завод, входящий в «Метинвест» Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).
В 2019 году Беларусь, которая сама не добывает уголь,
Николаю Воробью принадлежит новополоцкий нефтетрейдер «Интерсервис», Абсолют Банк, недвижимость и охотничье хозяйство, а также «Нефтебитумный завод», который в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс». Ранее сообщалось, что «трубу» контролируют структуры, связанные с окружением «кума Путина» Виктора Медведчука. Официально эта информация всегда опровергалась. Потому что де-юре владельцем актива является швейцарская International Trading Partners Анатолия Шеффера. В интервью TUT.BY белорусский бизнесмен
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Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. тонн российского угля в Украину.
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