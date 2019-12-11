МАРТ: интенсивность роста цен на овощи и фрукты в ноябре значительно снизилась

Источник материала: Вороновская газета





Интенсивность роста цен на овощи и фрукты в ноябре значительно снизилась. Данные о ценовой ситуации на потребительском рынке приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

«Отмечается значительное снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию как по сравнению с октябрем текущего года, так и с ноябрем 2018-го, в результате чего годовой прирост цен на нее снизился с 16,2% в октябре до 12,1% в ноябре», — отметили в МАРТ.

Вместе с тем, по сравнению с октябрем, в ноябре отмечается сезонное удорожание огурцов, помидоров и перцев, а также яблок и винограда.

В годовом выражении продолжилось замедление роста цен на мясо и мясопродукты, а также на хлеб и хлебобулочные изделия, что, по оценке, обусловило 0,2 процентного пункта снижения роста потребительских цен в целом.

В ноябре снизились тарифы на услуги пассажирского транспорта и цены на значительную часть непродовольственных товаров: обувь, парфюмерно-косметические товары, синтетические моющие средства, медикаменты и др.

Продолжилось замедление темпов роста регулируемых цен и тарифов: в годовом выражении их прирост составил 7,5% (7,6% в октябре). Это по-прежнему обусловлено в большей степени более умеренным повышением цен на автомобильное топливо — 0,6% в ноябре текущего года, против 1,8% в ноябре 2018-го.

Отмечается повышение в ноябре тарифов на услуги отопления на 2,2%, а также цен на табачные изделия и алкогольные напитки на 1,1% и 0,6% соответственно.

Инфляция в ноябре составила 0,2%. В годовом выражении (ноябрь 2019 года к ноябрю 2018-го) инфляция замедлилась до целевого параметра и составила 5%.

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