ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уже точно: Беларусь в 2020 году получит от РФ 24 млн тонн нефти

12.12.2019 09:41 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Концерн «Белнефтехим» сообщил о подписании с  российской стороной индикативного баланса на поставки нефти на будущий год. Однако в документы могут быть внесены изменения.

По информации концерна, объем поставок российской нефти в будущем году составит 24 млн тонн нефти. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на источники в концерне. Сообщается, что в подписанный сторонами баланс могут вносится изменения вплоть до 15 ноября будущего года.

Отметим, что 6 декабря о подписании индикативного баланса поставок нефти на 2020 год сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По словам российского чиновника, баланс был подписан без учета «перетаможки». 6 декабря белорусский премьер-министр Сергей Румас отметил, что еще 16 вопросов между Беларусью и Россией не решены, и в их число входит «перетаможка».

В концерне «Белнефтехим» не сообщают о том, как решен вопрос о «перетаможке».

Отметим, что в 2017 году Владимир Семашко сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. Тогда между сторонами еще не стоял вопрос о «перетаможке».

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн «Белнефтехим» сообщил о подписании с  российской стороной индикативного баланса на поставки нефти на будущий год. Однако в документы могут быть внесены...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ: интенсивность роста цен на овощи и фрукты в ноябре значительно снизилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика