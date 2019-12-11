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Мнение. Интеграционная педагогика, или Младенец, вопиющий в пустыне

12.12.2019 11:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Беларуси скоро не будет: Путин Лукашенко уговорит…» — на этом месте я прервал монолог дочки-шестиклассницы, предложив ей не повторять чужой идиотизм. Я глубоко убежден, что детям в таком возрасте на политику должно быть начхать, но если уж не уберег, то надо проводить ликбез. Хорошая новость в том, что ребенок в таком возрасте еще способен воспринимать здравый смысл, а вот у взрослых с этим сложнее — поэтому можно просто почитать этот вслух текст детям, если у них вдруг возникают те же опасения, что и у моей дочки.


Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во-первых, любой ребенок, который знает историю «Властелина колец», понимает, что Кольцо власти по доброй воле не смог отдать даже Фродо — «бриллиант среди хоббитов». Чего уже говорить о простых смертных — ни один из девяти назгулов в свое время не смог противостоять соблазну власти. В общем, и младенцу ясно: власть добровольно не сдают. Для более продвинутых где-то в том же возрасте на истории рассказывают, что Цезарь говорил, что «лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». В общем, даже на таком уровне ребенок понимает, что беспокоится не о чем — Родину не сдадут.

Во-вторых, те дети, которые смотрели старый добрый фильм «Варвара-краса, длинная коса» помнят, что подводный царь Чудо-Юдо Беззаконное говорил: «Я слово дал, я его и назад взял — я хозяин своего слова!» Для более продвинутых, о том же писал Макиавелли в своих рекомендациях государям. Ребенку понятно, что если нам что-то обещают взамен на «сдачу Родины», то эти обещания ничего не будут стоить, когда мы Родину сдадим. И тем более это понимают те, кто мог бы такое решение принять — Крым не уберегли даже межгосударственные соглашения и гарантии.

В-третьих, дети хорошо понимают, что человек, который хочет стать старостой класса, будет обещать то, чего хочет большинство одноклассников. И они без труда поймут, что если подавляющее большинство жителей Беларуси против присоединения к России, то и здесь не о чем беспокоиться.

Но любопытный ребенок спрашивает: зачем же тогда вся эта возня, если все так очевидно? Не отчаивайтесь, родители — ответ есть! Расскажите своему чаду, что цель этой возни — не забрать себе чужую страну, а ослабить ее, причем в основном чужими руками. Это, скажите, называется «информационная война». Дети хорошо понимают, что такое фальшивые новости.

Объясните ребенку, что когда все вокруг начинают говорить, что «Беларуси скоро не будет», то те люди, которые планировали построить в Беларуси какое-нибудь предприятие, скажут себе: не будем его строить, а вдруг завтра новая страна с новыми законами? А те люди, которые думали, что будут работать в Беларуси на ее благо и создавать будущее для своих детей, вдруг решат уехать — от греха подальше. И спустя 10 лет от страны мало что останется — так, несамостоятельная в своих решениях территория.

И сделано это будет руками взрослых, которые — в отличие от детей — не способны подумать своей головой. И скажите детям, что именно поэтому им надо много читать и хорошо учиться, а то будут вот так плясать под чужую пропагандистскую дудку, как сейчас пляшут их родители. Такая вот получится у вас интеграционная педагогика.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Новости
 
 
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«Беларуси скоро не будет: Путин Лукашенко уговорит…» - на этом месте я прервал монолог дочки-шестиклассницы, предложив ей не повторять чужой идиотизм. Я глубоко...
 
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