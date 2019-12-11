В Витебской области обанкротилось уже десятое райпо

Источник материала: Tut.by

Экономический суд области возбудил дело о банкротстве Городокского райпо. Оно стало десятым обанкротившимся потребительским обществом в регионе, сообщают «Витебские вести».

На 1 октября 2019 года кредиторская задолженность предприятия составляла 2,9 млн рублей. Долги перед работниками и по обязательным платежам в бюджет составляют 44 тысячи рублей. При этом около 92% долгов просрочены. В отношении райпо возбуждено 138 исполнительных производств на более чем 3 млн рублей.

Стоимость имущества райпо оценивают в 6,1 млн рублей. Но это в основном низколиквидные активы с неопределенной перспективой продажи.

Суд установил в отношении должника защитный период — до 10 января 2020 года. Временным управляющим назначен Николай Миронов.