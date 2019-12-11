|
Доходы населения в ноябре индексировать не будут
12.12.2019 11:23 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство труда и социальной защиты сообщает, что ноябрьские доходы населения индексироваться не будут. Это связано с низкой инфляцией.
Индекс потребительских цен за ноябрь (ноябрьская инфляция составила 0,2%, к декабрю 2018 года цены выросли на 3,3%) не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года. Таким образом, доходы населения за ноябрь не индексируются.
Отметим, что по официальной информации Национального статистического комитета, официальные зарплаты в Беларуси в октябре выросли по сравнению с сентябрьскими на 1,3%.
Средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре по сравнению с сентябрем
В ноябре индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с октябрем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты сообщает, что ноябрьские доходы населения индексироваться не будут. Это связано с низкой инфляцией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)