Доходы населения в ноябре индексировать не будут

Министерство труда и социальной защиты сообщает, что ноябрьские доходы населения индексироваться не будут. Это связано с низкой инфляцией.

Индекс потребительских цен за ноябрь (ноябрьская инфляция составила 0,2%, к декабрю 2018 года цены выросли на 3,3%) не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года. Таким образом, доходы населения за ноябрь не индексируются.

Отметим, что по официальной информации Национального статистического комитета, официальные зарплаты в Беларуси в октябре выросли по сравнению с сентябрьскими на 1,3%.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 14,9 рубля, или на 1,3%, и составила 1123,4 рубля. Реальная зарплата (с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 6,2%.