Премия «Лидер потребительского рынка» вручена в пятый раз

Церемония вручения Республиканской премии «Лидер потребительского рынка - 2019» состоялась 11 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия вручена в пятый раз.

Лауреатами премии «Лидер потребительского рынка - 2019» стали более 50 лучших белорусских предприятий. Престижную награду получили наиболее качественные товары и услуги, представленные на отечественном рынке.

В этом году в рамках церемонии награждения премией «Лидер потребительского рынка» вручена еще одна награда: Бизнес-премия «Лидер-2019». Ее удостоились 25 руководителей и владельцев предприятий, тем самым их вклад в достижения компаний получил заслуженную оценку.

Кроме того, почетные дипломы Бизнес-премии «Лидер-2019» вручены предпринимательским объединениям за их вклад в улучшение делового климата Беларуси, а также белорусским СМИ, освещающим экономические события.

Названия получивших награду предприятий говорят сами за себя. В числе обладателей премии «Лидер потребительского рынка -2019»:

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», СП ОАО «Спартак», ОДО «Фирма АВС», ОАО «Витебский МЭЗ», Филиал «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Минскоблхлебопродукт», СООО «БЕЛСЫР», СОАО «Коммунарка», ООО «Баренцево», ОАО «Табаквинторг», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Тепличный комбинат «Берестье», УП «Бумажная фабрика» Гознака, сеть дискаунтеров «Остров чистоты», ОАО «Лидапищеконцентраты», ОАО «Лошницкий комбикормовый завод», ЧТУП «Бувини», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Барановичский молочный комбинат», ЧТУП «ВИП-ТУРС», УП «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Гольшанский крахмальный завод», ОАО «Гродненский мясокомбинат», сеть суши-баров «СушиШефАртс», СООО «Завод «Вкус лета», ОДО «Камиса», СП ООО «Фармлэнд», ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел», ООО «Формэль», ОАО «Санаторий «Ружанский», Филиал «Санаторий «Сосновый бор» ОАО «Белагроздравница» и другие предприятия по производству товаров народного потребления, продуктов питания и оказанию услуг.

За достижения в области улучшения бизнес-климата и защиту интересов делового сообщества награждены Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского, Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП», Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей), Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, Ассоциация организаций оптовой торговли.

За достоверное и объективное освещение деятельности делового сообщества получили дипломы Белорусское телеграфное агентство, информационное агентство «БелаПАН», еженедельник «Белорусы и рынок», Экономическая газета, журнал «Директор», интернет-проекты belrynok.by и bdg.by .

Гран-при в номинации «СМИ для потребителей» вручено Радио «МИР».

Обладатели премии «Лидер потребительского рынка - 2019» получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком «Лидер-2019». Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия «Лидер потребительского рынка» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 150 успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.