«Теперь понятно». Нынешний скромный рост ВВП лучше прежних рекордов?

Источник материала: Tut.by

Правительство озабочено слабым экономическим ростом, Всемирный банк каждый квартал ухудшает экономический прогноз для Беларуси. А что это значит для людей? Давайте выясним, что такое валовой внутренний продукт, как он связан с экономическим ростом, развитием страны и почему министры и разные эксперты так на нем зациклены.

Ну и что за зверь такой этот ВВП? Валовой внутренний продукт (ВВП) показывает общую стоимость произведенных в стране всеми секторами экономики за год товаров и услуг для конечного потребления. Почему для конечного? Потому что часть продукции предназначена для дальнейшей производственной переработки или перепродажи, ее мы в ВВП включим только тогда, когда она станет продуктом, готовым к употреблению. ВВП — это про то, сколько в стране произвели, продали и заработали на этом, так что он — один из важнейших показателей экономического развития. По величине его прироста оценивается экономический рост страны: если ВВП увеличивается, значит, экономика растет. Есть один важный показатель — размер ВВП на душу населения. Это ВВП страны разделенный на число ее жителей. Он показывает, сколько произвел и заработал в среднем каждый житель страны. В Беларуси это чуть более 6 тысяч долларов в год.

Чем больше ВВП, тем лучше? Чем ВВП выше, тем богаче страна. Например, ВВП Германии, самой крупной экономики Европы, в 2018 году был 3,9 трлн долларов, России — 1,7 трлн долларов, Беларуси — 59,7 млрд долларов. Но не обязательно уровень жизни людей в государстве с высоким ВВП выше, чем в том, где этот показатель меньше. Многое зависит от числа живущих в государстве людей. Да и доходы населения могут быть распределены неравномерно. Сравним эти показатели с семьей. Если оба взрослых в семье зарабатывают по 12 тысяч рублей в год, то их условный ВВП будет 24 тысячи. Но в одной такой семье есть еще двое детей и пожилая бабушка. Значит, среднедушевой ВВП у них будет 4,8 тысячи. У другой семьи с такими же доходами два работающих взрослых и один ребенок. Так вот их ВВП на члена семьи будет выше — 8 тысяч. Так и жители двух стран с одинаковым ВВП могут быть богаче, а могут — бедней, в зависимости от численности и структуры населения. Но ежегодный рост валового внутреннего продукт важен, потому что благодаря этому повышается уровень жизни людей. Если же страна из года в год не зарабатывает больше, доходы населения не смогут расти. Сравнить благосостояние с другими странами помогает ВВП по паритету покупательной способности.

Да, мне встречалось понятие «ВВП по ППС». Что это? ВВП по паритету покупательной способности (он же ВВП по ППС) — валовой внутренний продукт, посчитанный с учетом покупательной способности национальной валюты. За один доллар в Беларуси человек может купить больше, чем за те же деньги в Германии или США. Поэтому чтобы иметь возможность сравнивать экономики стран и благосостояние их населения, покупательную способность местной валюты приводят к универсальному показателю — доллару. Размер ВВП по ППС Беларуси намного выше, чем номинальный ВВП, − 189 млрд долларов (данные за 2018 год). ВВП на душу населения по ППС — это ВВП по ППС разделенный на количество населения. Он служит индикатором благосостояния «среднего» жителя страны в конкретном году, который можно сравнивать с другими странами. В Беларуси он равен 19,9 тысячам долларов, что в 3 раза выше, чем просто ВВП на душу населения. ВВП и ВВП по паритету покупательной способности показывают разную экономическую картинку. Например, список стран по размеру ВВП возглавляет США, а с учетом паритета покупательной способности — Китай, при этом ВВП на душу населения по ППС выше в Катаре.

Как мы выглядим по этому показателю? По номинальному ВВП Беларусь в списке МВФ находится на 77-м месте, по ВВП по ППС — на 71-м, по среднедушевому ВВП — на 91-м, а по среднедушевому ВВП, рассчитанному с учетом покупательной способности, − на 65-м. В Беларуси за доллар можно купить больше, чем в развитых странах. Но количество товаров и услуг в последних в пересчете на одного человека в США производится и продается в 3 раза больше, в Германии − в 2,6 раза больше. Соответственно, там выше уровень потребления. Из чего можно сделать несложный вывод — население этих стран заметно богаче жителей Беларуси. То же касается наши западных соседей. Беларусь обходит Литву и Латвию по размеру ВВП по ППС за 2018 год: 189,2 млрд долларов против 97 млрд и 58 млрд соответственно. Но численности населения в нашей стране гораздо больше, так что мы сильно отстаем в показателе ВВП на душу населения по ППС: наши 19,9 тысяч против 34,6 тысяч в Литве и 29,9 в Латвии.

Что влияет на ВВП? На рост ВВП влияет много факторов. Это структура экономики, количество трудоспособных и работающих людей, производительность труда, наличие в стране природных ресурсов, уровень технологического развития, инвестиции. Например, в Беларуси долгое время старались нарастить доходы населения, чтобы увеличить спрос на различную продукцию. Имея больше денег, люди активней их тратили, внося тем самым вклад в прост ВВП. В то же время большие инвестиции в госсектор помогали поддерживать производство — заводы работали, продукцию, как могли, старались продавать, опять же внося свой вклад в рост экономики. В то же время бизнес, который строился в 1990-х, встал на ноги, начал расширяться, достаточно активно инвестировать. Отдача от его работы получалась все более весомой. Частный сектор вносит существенный вклад в ВВП. Страна с большим числом высокотехнологичных компаний и высокой производительностью может не иметь длинный по разнообразию список источников дохода, но те, что есть, будут работать так хорошо, что ВВП каждый год будет увеличиваться.

Какие сферы вносят больший вклад в ВВП Беларуси? В абсолютном выражении наибольший вклад вносит промышленность. За ней идет торговля. И следом все остальные отрасли экономики. Весомый вклад дают прямые налоги на продукты. За 10 месяцев этого года это 15 млн рублей.

Почему он каждый год меняется? В один год мы можем вырастить больше картошки, в другой — собирать внутри страны автомобили и успешно их продавать. Эффект будет разным. Как видно из графика выше, каждый сектор вносит разный вклад в формирование ВВП. Так как белорусская экономика в определенной степени завязана на энергетические ресурсы, любые колебания цен и касающиеся газа и нефти законодательные изменения, как и общее состояние российской экономики, оказывают большое влияние на наш ВВП. цена на нефть упала — мы заработаем меньше при прежнем объеме продаж нефтепродуктов. Есть секторы экономики, которые с каждым годом развиваются все активней, и их вклад в ВВП растет. Пример тому — IT-индустрия. А некоторым это не удается. В этом году под ударом оказалась перерабатывающая промышленность. После того, как в трубопровод из России к белорусским нефтеперерабатывающим заводам попала загрязненная нефть, последним пришлось остановить работу и проводить очистку. В итоге продажи их продукции сильно упали, восстановившись в полном объеме только к третьему кварталу года.

Но были же времена, когда наша экономика быстро росла! В чем фокус? Были времена, когда ВВП Беларуси составлял почти 80 млрд долларов, а сейчас — всего 60 млрд. В самый успешный период экономика росла за счет того, что заводы наращивали производство, печатались деньги для инвестиций и кредитов предприятиям, население увеличивало потребление, белорусские товары хорошо продавались в России, была высокая цена на экспортируемую нефть и нефтепродукты, наши производители выходили на новые рынки. Сейчас многие из этих возможностей исчерпаны, некоторые фактически оказались под запретом, потому что приводят к сильному росту цен и обесцениванию рубля по отношению к другим валютам, оказывая негативный эффект на экономику. Сейчас, как принято говорить, мы достигли макроэкономической стабильности — инфляция низкая, валюта не скачет, зарплаты искусственно практически не повышаются. Поэтому рост экономики обеспечивается реальными действиями, а не популистскими приемами. Но потенциала для роста у экономики мало.

Слышал, что президент поставил цель увеличить ВВП до 100 млрд долларов. Это возможно? Правительство надеется приблизиться к 100 млрд долларов ВВП и вместе с экспертным сообществом ищет рецепт, как это сделать. Премьер-министр Сергей Румас признает , что традиционная экономика в ее нынешнем состоянии не в состоянии генерировать нужный для достижения цели рост. Исправить это могут структурные изменения. И все же правительство рассчитывает, что более активному росту ВВП поможет ускоренное развитие частного сектора, повышение производительности труда, более эффективные инвестиции, развитие параллельно с традиционной экономикой высокотехнологичного производства. Эксперты же считают, что без какого-либо экономического чуда этому не бывать. Сейчас ВВП Беларуси составляет 60 млрд долларов. Чтобы за ближайшие пять лет достичь 100 млрд долларов, надо расти так активно, как белорусской экономике удавалось нечасто. − Это нереально, чтобы наш ВВП начал расти такими темпами. Мы не наблюдаем никаких предпосылок для этого. Наоборот, и правительство, и международные организации пророчат рост 1−2%. Где взять недостающие более 8% роста − непонятно, − говорит старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. По мнению экономиста, для более активного экономического роста потребовался бы кардинальный пересмотр и политического, и экономического, и институционального устройства Беларуси. Причем, некоторые из изменений дали бы эффект сразу, а некоторые − спустя время.

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