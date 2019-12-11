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ОАЦ определил требования к хостинг-услугам для госсайтов

12.12.2019 15:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно обновленному в сентябре этого года указу президента № 60, государственные органы и организации должны использовать интернет-услуги с повышенными требованиями безопасности только от уполномоченных поставщиков. Приказ с перечнем требований к таким поставщикам, порядком получения соответствующего статуса, а также списком уполномоченных компаний-провайдеров опубликован сегодня на сайте Национального правового интернет-портала Беларуси.


Фото: pixabay.com

Важное изменение последней версии указа — расширение перечня сайтов, которые теперь обязаны использовать хостинг от уполномоченных поставщиков.

«Если раньше это требование касалось только онлайн-ресурсов организаций, использующих в своей деятельности государственные секреты, то теперь защищены должны быть сайты всех госорганов и организаций, — прокомментировали в Оперативно-аналитическом центре при президенте Беларуси. — Данная мера повысит уровень защищенности госсайтов, а также позволит создать инфраструктуру у поставщиков интернет-услуг, которая обеспечит защиту от различных видов вредоносных воздействий любых субъектов Республики Беларусь».

Представители регулятора уточнили, что все провайдеры, которые не вошли в перечень уполномоченных и не подали заявление на получение соответствующего статуса, должны прекратить оказание сервиса государственным органам и организациям к 2 апреля 2020 года.

Генеральный директор одного из уполномоченных поставщиков, компании hoster.by (ООО «Надежные программы»), Сергей Повалишев прокомментировал основные особенности защищенного хостинга для государственных интернет-ресурсов:

«В первую очередь, это комплекс технических мер по защите информации, а не просто площадка для работы сайта. Фильтрация трафика, полное логирование действий на сервере, аудит и протоколирование событий, усиленная отказоустойчивость, резервное копирование на внешний сервер — это лишь часть особенностей. Также наша услуга включает повышенный приоритет обработки заявок службой технической поддержки и обязательное администрирование специалистами hoster.by. Это круглосуточный мониторинг, проведение основных настроек, консультации. За последний год мы сильно укрепили не только техническую часть услуги, но и „человеческую“: обслуживанием защищенного хостинга занимается специализированное подразделение».

Эксперт подчеркивает, что такой хостинг могут использовать не только государственные, но и коммерческие организации, для которых взлом может нести колоссальными последствиями. В канун подтверждения статуса уполномоченного поставщика компания внедрила ряд новых возможностей.

«Мы на аппаратном уровне закрываем уязвимости, допущенные в программной части сайта. Более того, даже в случае несанкционированного доступа злоумышленники не смогут изменить файлы операционной системы, а также получить доступ к логам сервера».

В перечень уполномоченных поставщиков хостинга вошли: hoster.by (ООО «Надежные программы»), РУП «Национальный центр электронных услуг», СООО «Белорусские облачные технологии», РУП «Белтелеком», ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, ООО «АйПи ТелКом».

 
 
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Важное изменение последней версии указа - расширение перечня сайтов, которые теперь обязаны использовать хостинг от уполномоченных поставщиков.
 
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