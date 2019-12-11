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Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
12.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В истории жилого дома в д. Копище от компании «Си-Трейдинг» были как взлеты, так и падения. Однако, несмотря на все трудности, строительство продолжается. И, надо сказать, темпы только нарастают. Сейчас дом подрос уже до 14 этажа — смотрим фоторепортаж.
Что происходило с объектом
В декабре прошлого года появилась
Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-
В апреле был
Сразу после того, как стало
Что с квартирами и ценами на них
Монолитный железобетонный каркасный 25-этажный односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных квартир. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами.
Проектная декларация, которая была
— 5 однокомнатных квартир общей площадью от 38,17 до 41,63 кв.м.
При 100-процентной оплате
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Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
В истории жилого дома в д. Копище от компании «Си-Трейдинг» были как взлеты, так и падения. Однако, несмотря на все трудности, строительство продолжается. И, надо...
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