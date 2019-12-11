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Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ

12.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В истории жилого дома в д. Копище от компании «Си-Трейдинг» были как взлеты, так и падения. Однако, несмотря на все трудности, строительство продолжается. И, надо сказать, темпы только нарастают. Сейчас дом подрос уже до 14 этажа — смотрим фоторепортаж.

Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ

Что происходит на объекте сейчас

Сейчас видно, что началась подготовка к возведению 15 этажа. В то же время идет активная подготовка площадки для строительства паркинга.

Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ

Что происходило с объектом

В декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-петицию, в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить.

Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании «Си-трейдинг» в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы.


Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Так стройка выглядела в июле 2019 года
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Так стройка выглядела в октябре 2019 года
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Так стройка выглядит сейчас, декабрь 2019 года
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ

Что с квартирами и ценами на них

Монолитный железобетонный каркасный 25-этажный односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных квартир. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами.

Проектная декларация, которая была опубликована в сентябре, предложила неочередникам (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя предлагаются:

— 5 однокомнатных квартир общей площадью от 38,17 до 41,63 кв.м.

При 100-процентной оплате купить новую квартиру у застройщика можно за 2550 руб./кв.м, при поэтапной оплате — за 2650 руб./кв.м.

Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В истории жилого дома в д. Копище от компании «Си-Трейдинг» были как взлеты, так и падения. Однако, несмотря на все трудности, строительство продолжается. И, надо...
 
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