Больше половины уже построено. Как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. ФОТОФАКТ

Что происходило с объектом

В декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение- петицию , в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить.

Сразу после того, как стало известно , что 25-этажный жилой дом компании «Си-трейдинг» в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы .