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Беларусь подписала с Россией соглашение по поставкам нефти. Почему это пока мало что значит?
12.12.2019 17:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск согласовал с Москвой индикативный баланс поставок российской нефти в 2020 году в объеме 24 млн тонн. Информация об этом размещена на
На текущий год баланс подписан тоже на 24 млн тонн. Это максимально возможный объем, который два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре и Новополоцке — могут переработать. Но в последние годы НПЗ перерабатывали 16−21 млн тонн нефти в год.
Например, в текущем году Беларусь получает из России для переработки 18 млн тонн нефти. Еще 6 млн тонн «перетамаживаются», а пошлины с этого объема идут в белорусский бюджет. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года, чтобы компенсировать высокие цены на газ для Беларуси. Договоренность истекает в этом году.
В белорусском бюджете на следующий год заложены потери в 951 млн рублей (423,6 млн долларов) от «прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере». В ноябре первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов
В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс, говорится в сообщении «Белнефтехима». Других подробностей не приводятся.
Сегодня, 12 декабря глава концерна Андрей Рыбаков
В настоящее время Минск хочет получить от России компенсация за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на нефть для Беларуси. Сейчас сырье обходится для Беларуси на 20% ниже мировой цены. Потери для Беларуси за 5 лет оцениваются в 9−10 млрд долларов при цене 60−70 долларов за баррель.
По итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи посол Беларуси в России Владимир Семашко
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На текущий год баланс подписан тоже на 24 млн тонн. Это максимально возможный объем, который два нефтеперерабатывающих завода - в Мозыре и Новополоцке - могут...
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