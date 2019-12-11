Беларусь подписала с Россией соглашение по поставкам нефти. Почему это пока мало что значит?

Источник материала: Tut.by

Минск согласовал с Москвой индикативный баланс поставок российской нефти в 2020 году в объеме 24 млн тонн. Информация об этом размещена на сайте концерна «Белнефтехим». Однако на самом деле это не значит, что Беларусь и Россия сняли все нефтяные вопросы.



Фото: Глеб Малофеев

На текущий год баланс подписан тоже на 24 млн тонн. Это максимально возможный объем, который два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре и Новополоцке — могут переработать. Но в последние годы НПЗ перерабатывали 16−21 млн тонн нефти в год.

Например, в текущем году Беларусь получает из России для переработки 18 млн тонн нефти. Еще 6 млн тонн «перетамаживаются», а пошлины с этого объема идут в белорусский бюджет. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года, чтобы компенсировать высокие цены на газ для Беларуси. Договоренность истекает в этом году.

В белорусском бюджете на следующий год заложены потери в 951 млн рублей (423,6 млн долларов) от «прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере». В ноябре первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сообщил , что договоренность с Россией о продлении «перетаможки» пока не достигнута.

В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс, говорится в сообщении «Белнефтехима». Других подробностей не приводятся.

Сегодня, 12 декабря глава концерна Андрей Рыбаков пояснил журналистам, что фактический объем переработки в 2020 году будет складываться, исходя из ежемесячных и квартальных графиков. То есть регулятор и заводы будут смотреть на экономическую эффективность переработки.

В настоящее время Минск хочет получить от России компенсация за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на нефть для Беларуси. Сейчас сырье обходится для Беларуси на 20% ниже мировой цены. Потери для Беларуси за 5 лет оцениваются в 9−10 млрд долларов при цене 60−70 долларов за баррель.

По итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил , что вопрос с компенсацией может быть полностью решен после унификации налоговых законодательств двух стран. Однако чтобы ситуация в ближайшие два года существенно не ухудшилась для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, власти Беларуси и России нашли варианты, которые позволят частично компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, по словам дипломата, речь идет о пересмотре ценообразования на нефть для белорусских НПЗ и выплат премий российским нефтяным компаниям. Пока стороны не подписали соглашение на этот счет. А от цены зависит и объем переработки нефти.