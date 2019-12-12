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Мама Шеремета о новых фактах в деле убийства журналиста: Я хочу, чтобы не пострадали невиновные
13.12.2019 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Людмила Шеремет не готова оценивать версию следствия по убийству Павла Шеремета, которую вчера представили правоохранительные органы Украины. Она хочет, чтобы суд решил виновны новые подозреваемые в убийстве или нет.
— Я не имею права верить или не верить версии следствия. Я просто очень хочу, чтобы не пострадали невиновные люди. Делом ведь занимаются правоохранительные органы, виновны эти люди или нет скажет только суд, если там [в Украине] есть правовое поле и судебная система. Мне так тяжело все это смотреть… И про убедительность этих фактов я даже не знаю, что сказать. Пусть убеждают правоохранительные органы, и они сделают это высокопрофессионально, — расскзаала TUT.BY Людмила Шеремет.
— Вы вчера выдохнули, что в деле появился какой-то просвет?
— Знаете, нет моего сына, мне уже выдыхать некуда. Хотелось бы, конечно, чтобы все было по закону, чтобы они [виновные] ответили по закону за то, что они сделали. Это все [тщательное расследование дела] нужно государству и руководству государства, чтобы показать, что они способны защитить свой народ. А у меня нет самого главного — сына, — говорит Людмила Шеремет.
Напомним, накануне представители правоохранительных органов Украины дали брифинг, на котором
На брифинге озвучили и основную версию убийства журналиста — дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства знаковой особы.
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