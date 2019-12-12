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Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября
13.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Количество сделок купли-продажи квартир в Минске снизилось по сравнению с прошлым месяцем на 15%. Обычно ноябрь является самым слабым месяцем в IVквартале с точки зрения спроса, что можно объяснить меньшим числом рабочих дней. Поэтому такая «просадка» по числу сделок была вполне ожидаемой. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос, напротив, увеличился на 9%.
Объём предложения квартир в ноябре практически не изменился (+1%). За последний год выставленных на продажу квартир на вторичном рынке стало меньше на 11%.
Минувший ноябрь отметился любопытным фактом – в Минске купили максимальное количество 4-комнатных квартир за последние 1,5 года. В других сегментах сделок было на 12-20% меньше.
По сравнению с октябрём спрос сместился в сторону бюджетного жилья. Выросла доля сделок с квартирами в хрущевках и типовых панельных домах 1970-1990 годов. На квартиры в современных каркасно-блочных домах пришлось ощутимо меньше сделок, чем в октябре.
Заводской, Первомайский и Октябрьский районы перетянули на себя часть покупателей, благодаря чему их доля оказалась выше среднего значения. Во Фрунзенском, Советском и Московском районах ситуация была обратной.
Средняя цена проданных квартир в ноябре выросла на 0,8% и составляет 1341 $/м2.
Рост среднего уровня цен был отмечен у «однушек» и «двушек», квартиры с тремя и четырьмя комнатами подешевели.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1442 $/м2 (+1,8% за месяц) — $ 52 000;
· 2-комнатные квартиры: 1311 $/м2 (+0,9%) — $ 63 000;
· 3-комнатные квартиры: 1223 $/м2 (-1,1%) — $ 78 000;
· 4-комнатные квартиры: 1150 $/м2 (-1,7%) — $ 83 500.
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Последний раз цены были такими высокими летом 2015 года.
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