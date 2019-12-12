Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября

Минувший ноябрь отметился любопытным фактом – в Минске купили максимальное количество 4-комнатных квартир за последние 1,5 года. В других сегментах сделок было на 12-20% меньше.

По сравнению с октябрём спрос сместился в сторону бюджетного жилья. Выросла доля сделок с квартирами в хрущевках и типовых панельных домах 1970-1990 годов. На квартиры в современных каркасно-блочных домах пришлось ощутимо меньше сделок, чем в октябре.

Заводской, Первомайский и Октябрьский районы перетянули на себя часть покупателей, благодаря чему их доля оказалась выше среднего значения. Во Фрунзенском, Советском и Московском районах ситуация была обратной.

Самой дорогой квартирой, проданной за отчетный месяц, стала «трешка» площадью около 150 квадратных метров, за которую отдали 585 тысяч долларов.

Средняя цена проданных квартир в ноябре выросла на 0,8% и составляет 1341 $/м2.

Рост среднего уровня цен был отмечен у «однушек» и «двушек», квартиры с тремя и четырьмя комнатами подешевели.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1442 $/м2 (+1,8% за месяц) — $ 52 000;

· 2-комнатные квартиры: 1311 $/м2 (+0,9%) — $ 63 000;

· 3-комнатные квартиры: 1223 $/м2 (-1,1%) — $ 78 000;

· 4-комнатные квартиры: 1150 $/м2 (-1,7%) — $ 83 500.