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Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября

13.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Количество сделок купли-продажи квартир в Минске снизилось по сравнению с прошлым месяцем на 15%. Обычно ноябрь является самым слабым месяцем в IVквартале с точки зрения спроса, что можно объяснить меньшим числом рабочих дней. Поэтому такая «просадка» по числу сделок была вполне ожидаемой. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос, напротив, увеличился на 9%.

Начиная с июня активность покупателей жилья держится выше прошлогоднего уровня.

Объём предложения квартир в ноябре практически не изменился (+1%). За последний год выставленных на продажу квартир на вторичном рынке стало меньше на 11%.

Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября

Минувший ноябрь отметился любопытным фактом – в Минске купили максимальное количество 4-комнатных квартир за последние 1,5 года. В других сегментах сделок было на 12-20% меньше.

По сравнению с октябрём спрос сместился в сторону бюджетного жилья. Выросла доля сделок с квартирами в хрущевках и типовых панельных домах 1970-1990 годов. На квартиры в современных каркасно-блочных домах пришлось ощутимо меньше сделок, чем в октябре.

Заводской, Первомайский и Октябрьский районы перетянули на себя часть покупателей, благодаря чему их доля оказалась выше среднего значения. Во Фрунзенском, Советском и Московском районах ситуация была обратной.

Самой дорогой квартирой, проданной за отчетный месяц, стала «трешка» площадью около 150 квадратных метров, за которую отдали 585 тысяч долларов.

Средняя цена проданных квартир в ноябре выросла на 0,8% и составляет 1341 $/м2. 

Рост среднего уровня цен был отмечен у «однушек» и «двушек», квартиры с тремя и четырьмя комнатами подешевели.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1442 $/м2 (+1,8% за месяц) — $ 52 000;

· 2-комнатные квартиры: 1311 $/м2 (+0,9%) — $ 63 000;

· 3-комнатные квартиры: 1223 $/м2 (-1,1%) — $ 78 000;

· 4-комнатные квартиры: 1150 $/м2 (-1,7%) — $ 83 500.


Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября

Индекс цен на квартиры в Минске вырос в ноябре на 0,9%. Быстрее других дорожали сталинки (+2,4%) и квартиры в кирпичных хрущевках и брежневках (+0,9%).

Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября

Среди микрорайонов столицы рост цен встречался в два раза чаще, чем снижение. Максимальные темпы роста цен наблюдались в районах Автозавода, Института культуры и в Дражне. Самая ощутимая коррекция произошла в районе Привокзальной площади, а также вдоль улиц Ульяновской и Кабушкина.

Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября

Курсовые колебания привели к снижению долларовых цен на квартиры в Варшаве, Вильнюсе и Риге. В российской столице квартиры подорожали на 0,9%, в Киеве темпы роста были аналогичными.

Квартиры в Минске вновь подорожали, спрос остаётся высоким – итоги ноября
 
Теги: Минск
 
 
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Последний раз цены были такими высокими летом 2015 года.
 
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