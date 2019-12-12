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Россельхознадзор просит Беларусь прекратить поставки норвежской рыбы в РФ

13.12.2019 11:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.

По информации Россельхознадзора, в данной продукции были неоднократно выявлены остатки запрещенных и вредных веществ.  Ведомстве утверждают, что белорусская госветслужба недостаточно недостаточно мониторит поступающее сырье.

В конце октября Россельхознадзор обращался в ветслужбу Норвегии с предложением провести инспекции норвежских предприятий по производству лосося и форели. Однако норвежское ведомство ответило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора из-за «плотного графика работы».

По данным российского ведомства, с начала года по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, но для исследования было отобрано всего 17 проб. При этом большая часть продукции, выработанной из норвежского сырья, была отправлена в Россию.

Поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под запретом, который действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.

Напомним, в середине февраля 2018 года Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции. Ведомство также обвиняло Беларусь в реэкспорте санкционной продукции на территорию РФ.

В июле нынешнего года замминистра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло заявил, что в вопросе проблемных поставок белорусских продуктов в Россию отмечается положительная динамика, стороны находят общий язык.

 
 
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Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.
 
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