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Россельхознадзор просит Беларусь прекратить поставки норвежской рыбы в РФ
13.12.2019 11:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.
По информации Россельхознадзора, в данной продукции были неоднократно выявлены остатки запрещенных и вредных веществ. Ведомстве утверждают, что белорусская госветслужба недостаточно недостаточно мониторит поступающее сырье.
В конце октября Россельхознадзор обращался в ветслужбу Норвегии с предложением провести инспекции норвежских предприятий по производству лосося и форели. Однако норвежское ведомство ответило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора из-за «плотного графика работы».
По данным российского ведомства, с начала года по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, но для исследования было отобрано всего 17 проб. При этом большая часть продукции, выработанной из норвежского сырья, была отправлена в Россию.
Поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под запретом, который действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.
Напомним, в середине февраля 2018 года Беларусь и Россия
В июле нынешнего года замминистра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло
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Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.
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