Россельхознадзор просит Беларусь прекратить поставки норвежской рыбы в РФ

Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.

По информации Россельхознадзора, в данной продукции были неоднократно выявлены остатки запрещенных и вредных веществ. Ведомстве утверждают, что белорусская госветслужба недостаточно недостаточно мониторит поступающее сырье.

В конце октября Россельхознадзор обращался в ветслужбу Норвегии с предложением провести инспекции норвежских предприятий по производству лосося и форели. Однако норвежское ведомство ответило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора из-за «плотного графика работы».

По данным российского ведомства, с начала года по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, но для исследования было отобрано всего 17 проб. При этом большая часть продукции, выработанной из норвежского сырья, была отправлена в Россию.

Поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под запретом, который действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.

Напомним, в середине февраля 2018 года Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции. Ведомство также обвиняло Беларусь в реэкспорте санкционной продукции на территорию РФ.