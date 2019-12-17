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«Люди ничего не решают и поэтому злятся». Почему общественные обсуждения нужно либо реформировать, либо запретить
18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Решения о том, как развивать города, принимает лишь два субъекта - власть и бизнес
Основные проблемы, которые волнуют сегодня горожан, хорошо известны. Среди них – нехватка объектов социальной инфраструктуры, невысокое качество транспорта, отсутствие хороших общественных пространств, плохая экология и, конечно, уплотнительная застройка. Именно «уплотнению» обычно посвящены самые жесткие общественные обсуждения, на которых бывают журналисты.
- Главная проблема, на мой взгляд, состоит в том, что из процесса принятия решений о строительстве того или иного объекта исключены сами горожане, – считает общественный активист, координатор движения «Экоград» Виктор Янчуревич. – Мы говорим, что строим город для жизни, однако решения о том, как развивать города, принимает всего два субъекта - власть и бизнес. Да, у нас есть положение о порядке общественных обсуждений. Но фактически горожан приглашают на эти обсуждения только для того, чтобы довести до них какую-то информацию. Фактически у нас нет правовых механизмов, чтобы повлиять на принятое решение. Единственный способ заблокировать строительство какого-то объекта – это создание общественного напряжения. Действительно, если местным жителям удается привлечь внимание СМИ и создать проблему, то, возможно, их услышат. Решить проблему другим путем не получается. А ведь некоторые вопросы можно урегулировать мирно – например, организовав районные референдумы или попытавшись узнать мнение горожан о том или ином объекте в процессе разработки проекта.
- А вам не кажется, что в вашей схеме вы потеряли архитектора? – обратился к оппоненту по панельной дискуссии председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут. – Давайте оставим вопросы градостроения профессионалам. Каждый должен заниматься своим делом. Хватит воевать. Нам нужно расти не революционно, а эволюционно. При этом я согласен с тем, что и нам, и местной власти, и бизнесу, и общественности важно научиться быть партнерами.
Поддержал коллегу и представитель института «Минскгражданпроект», начальник творческой мастерской Валерий Герус. Он рассказал, как жалобы нескольких инициативных местных жителей порой могут заблокировать решения о строительстве чуть ли не целых кварталов.
- Если мы видим, что застройка территории изношена на 70%, то мы должны понимать, что на теле города это потенциальная гангрена, от которой нужно срочно избавляться, – пояснил Валерий. – И вот ситуация. Стоят 4 барака. Находится инвестор, готовый расселить жителей бараков и построить там высотный дом на 400 семей. Люди согласны на переезд. Но! Находится соседка через улицу, которая говорит: «А мне это не нравится. Я не согласна». И начинает писать жалобы везде, где только можно. Стройку так и не начинают, инвестор уходит, бараки остаются на месте. Вот вам и контакты с общественностью.
- К градостроителям сегодня должно быть больше доверия от тех людей, за качество жизни которых они отвечают, – подчеркнула начальник управления Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей. – В настоящий момент над строительными проектами работают целые научные коллективы. Проблема в том, что люди не слышат и не видят этого.
К сожалению, несмотря на то, что все новые проекты на общественных обсуждениях презентуют именно архитекторы, это не помогает им завоевать то самое доверие. Скорее, все происходит наоборот. По мнению многих участников форума (представителей инициативных групп граждан и профессиональных урбанистов), общественные обсуждения в том виде, в котором они есть сейчас, не только не помогают снять напряжение вокруг каких-то болевых точек района, а зачастую только усугубляют отношения между местной властью и жителями района. При этом, как подчеркивали многие выступающие, все нормы по созданию комфортной городской среды у нас есть. Вопрос только в том, что они не исполняются. Именно из-за этого рядом с жилыми домами может вырасти вредное производство, на месте охраняемого заказника появиться ресторан, а вместо необходимого детского сада и поликлиники – паркинг или торговый центр.
А как у них? Жители Вильнюса могут поделиться своими идеями о развитии города в рамках креативных воркшопов
Координатор национального плана устойчивой городской мобильности (Литва) Кристина Гауче, выслушав мнения белорусских коллег, заметила, что планирование городов, удобных для человека, – все-таки профессиональная задача эксперта:
- Современные города должны быть такими, чтобы и 7-летний, и 70-летний горожанин чувствовал себя в них комфортно. Создание подобных проектов – задача профессионалов. Задача же горожан чуть-чуть другая. Они могут решить, где во дворе поставить скамейку, нужен ли им паркинг вместо зеленой зоны и так далее. Главное – определить, какие вопросы житель может решать, а какие – нет. Что касается ваших общественных обсуждений, то если мнение человека, которого вы приглашаете на встречу, ни на что не влияет, то лучше вообще ничего не проводить. Разместите информацию на главном городском сайте и все. Если же вам все-таки нужны идеи от общества, тогда другой вопрос. К примеру, в Вильнюсе вместе с транспортниками, урбанистами и местными жителями мы можем обсудить какие-то градостроительные идеи в рамках специальных креативных воркшопов, где каждый имеет право высказаться.
Как подчеркнули координаторы форума (организаторами мероприятия выступили «Белорусский союз архитекторов», «Белорусский союз транспортников» и Институт развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы), по итогам состоявшихся дискуссий будет принята резолюция с конкретными предложениями о том, как совершенствовать систему управления процессами городского планирования.
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«Люди ничего не решают и поэтому злятся». Почему общественные обсуждения нужно либо реформировать, либо запретить
«Испуганный архитектор пытается презентовать проект. Местные жители начинают орать и перебивать его. Презентация тонет в возмущенных выкриках. Все расходятся»....
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