«Люди ничего не решают и поэтому злятся». Почему общественные обсуждения нужно либо реформировать, либо запретить

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Решения о том, как развивать города, принимает лишь два субъекта - власть и бизнес

Основные проблемы, которые волнуют сегодня горожан, хорошо известны. Среди них – нехватка объектов социальной инфраструктуры, невысокое качество транспорта, отсутствие хороших общественных пространств, плохая экология и, конечно, уплотнительная застройка. Именно «уплотнению» обычно посвящены самые жесткие общественные обсуждения, на которых бывают журналисты.

- Главная проблема, на мой взгляд, состоит в том, что из процесса принятия решений о строительстве того или иного объекта исключены сами горожане, – считает общественный активист, координатор движения «Экоград» Виктор Янчуревич. – Мы говорим, что строим город для жизни, однако решения о том, как развивать города, принимает всего два субъекта - власть и бизнес. Да, у нас есть положение о порядке общественных обсуждений. Но фактически горожан приглашают на эти обсуждения только для того, чтобы довести до них какую-то информацию. Фактически у нас нет правовых механизмов, чтобы повлиять на принятое решение. Единственный способ заблокировать строительство какого-то объекта – это создание общественного напряжения. Действительно, если местным жителям удается привлечь внимание СМИ и создать проблему, то, возможно, их услышат. Решить проблему другим путем не получается. А ведь некоторые вопросы можно урегулировать мирно – например, организовав районные референдумы или попытавшись узнать мнение горожан о том или ином объекте в процессе разработки проекта.

- А вам не кажется, что в вашей схеме вы потеряли архитектора? – обратился к оппоненту по панельной дискуссии председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут. – Давайте оставим вопросы градостроения профессионалам. Каждый должен заниматься своим делом. Хватит воевать. Нам нужно расти не революционно, а эволюционно. При этом я согласен с тем, что и нам, и местной власти, и бизнесу, и общественности важно научиться быть партнерами.

Поддержал коллегу и представитель института «Минскгражданпроект», начальник творческой мастерской Валерий Герус. Он рассказал, как жалобы нескольких инициативных местных жителей порой могут заблокировать решения о строительстве чуть ли не целых кварталов.

- Если мы видим, что застройка территории изношена на 70%, то мы должны понимать, что на теле города это потенциальная гангрена, от которой нужно срочно избавляться, – пояснил Валерий. – И вот ситуация. Стоят 4 барака. Находится инвестор, готовый расселить жителей бараков и построить там высотный дом на 400 семей. Люди согласны на переезд. Но! Находится соседка через улицу, которая говорит: «А мне это не нравится. Я не согласна». И начинает писать жалобы везде, где только можно. Стройку так и не начинают, инвестор уходит, бараки остаются на месте. Вот вам и контакты с общественностью.