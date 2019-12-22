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Смогут ли товарищества собственников проводить онлайн-собрания? Можно ли купить социальное жилье? Министерство ЖКХ прокомментировало новую редакцию Жилищного кодекса
23.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендного и социального жилья, порядка работы товариществ собственников и многого другого. Для того чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нововведений, портал Realt.by организовал
Ответ от Министерства ЖКХ:
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий определены в пункте 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (далее – Положение).
В соответствии с подпунктом 3.1.11 пункта 3 Положения на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий принимаются молодые семьи, впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого строительства по договору найма, аренды, безвозмездного пользования или иному договору в соответствии с Правилами заключения, исполнения и расторжения договора создания объекта долевого строительства в населенном пункте по месту принятия на учет.
Исходя из буквального прочтения вышеназванного нормативного правового акта полагаем, что граждане имеют основания состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по данному основанию в случае наличия доли в праве собственности, не выделенной в установленном порядке.
Ответ от Министерства ЖКХ:
В настоящее время подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» определено, что жилые помещения социального пользования не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже, предоставлению по договору поднайма.
Аналогичная норма содержится и в пункте 3 статьи 104 новой редакции жилищного кодекса Республики Беларусь.
Ответ от Министерства ЖКХ:
Процесс организации и проведения общих собраний организациями собственников представляет весьма трудоемкий процесс, который влечет за собой увеличение финансовой нагрузки для членов организации собственников, выраженной, в том числе отправлением бюллетеней заказным письмом с уведомлением о его получении. Новой редакцией Жилищного кодекса Республики Беларусь предлагается упростить этот процесс, предоставив членам организации собственников право самостоятельно на общем собрании определить способ получения бюллетеня для голосования.
В настоящее время широко распространяются новые программные продукты, позволяющие провести электронное голосование в организациях собственников, что позволит минимизировать затраты на проведение общих собраний и привлечет к участию в них большего круга членов организаций собственников.
Учитывая изложенное, члены товарищества собственников на общем собрании могут определить способом проведения письменного опроса – электронное голосование с использованием какого-либо программного продукта, направленного на эти цели.
Ответ от Министерства ЖКХ:
В соответствии с пунктом 1 статьи 213 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК) членами товарищества собственников являются участники совместного домовладения, в том числе не принимавшие участия в голосовании либо голосовавшие против, – со дня государственной регистрации товарищества собственников.
При приобретении в собственность объектов недвижимого имущества новый собственник приобретенных объектов недвижимого имущества становится членом товарищества собственников с момента возникновения его права собственности на эти объекты (пункт 4 статьи 213 ЖК).
Частью первой пункта 1 статьи 166 ЖК участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством.
Таким образом, собственники нежилых помещений, находящихся в многоквартирном жилом доме, являются членами товарищества собственников и должны нести расходы по содержанию общего имущества.
Порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги регламентирован Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571.
Ответ от Министерства ЖКХ:
К исключительной компетенции общего собрания относятся вопросы по установлению размера обязательных платежей и взносов членов товарищества собственников. В связи с чем общее собрание членов товарищества собственников имеет право принять такое решение.
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Смогут ли товарищества собственников проводить онлайн-собрания? Можно ли купить социальное жилье? Министерство ЖКХ прокомментировало новую редакцию Жилищного кодекса
С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий,...
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