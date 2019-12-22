Смогут ли товарищества собственников проводить онлайн-собрания? Можно ли купить социальное жилье? Министерство ЖКХ прокомментировало новую редакцию Жилищного кодекса

Источник материала: realt.by

С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендного и социального жилья, порядка работы товариществ собственников и многого другого. Для того чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нововведений, портал Realt.by организовал заочную «прямую линию» с Министерством ЖКХ . Читатели прислали нам свои вопросы, и мы публикуем ответы на них.

Вопрос от Алексея: «Мы являемся молодой семьей. На данный момент в собственности ни у кого из нас нет недвижимости в Минске и районе. Если у меня появится в собственности комната в двухкомнатной квартире, мы уже не будем иметь право состоять в очереди?».

Ответ от Министерства ЖКХ:

Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий определены в пункте 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (далее – Положение).

В соответствии с подпунктом 3.1.11 пункта 3 Положения на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий принимаются молодые семьи, впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого строительства по договору найма, аренды, безвозмездного пользования или иному договору в соответствии с Правилами заключения, исполнения и расторжения договора создания объекта долевого строительства в населенном пункте по месту принятия на учет.

Исходя из буквального прочтения вышеназванного нормативного правового акта полагаем, что граждане имеют основания состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по данному основанию в случае наличия доли в праве собственности, не выделенной в установленном порядке.

Вопрос от Александры: «Я имею статус сироты, хотелось бы уточнения изменения по поводу социального жилья? Теперь социальное жилье можно, как и ранее, приобрести в собственность?».

Ответ от Министерства ЖКХ:

В настоящее время подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» определено, что жилые помещения социального пользования не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже, предоставлению по договору поднайма.

Аналогичная норма содержится и в пункте 3 статьи 104 новой редакции жилищного кодекса Республики Беларусь.

Вопрос от Сергея: "Выразить свою волю собственники по-прежнему могут при помощи заочного голосования, но в новой редакции документа такой способ дополняется электронным видом: онлайн в специальных программах ТС. Скажите, пожалуйста, что это за "специальные программы ТС", где их найти, кто из представителей ТС может их использовать?».

Ответ от Министерства ЖКХ:

Процесс организации и проведения общих собраний организациями собственников представляет весьма трудоемкий процесс, который влечет за собой увеличение финансовой нагрузки для членов организации собственников, выраженной, в том числе отправлением бюллетеней заказным письмом с уведомлением о его получении. Новой редакцией Жилищного кодекса Республики Беларусь предлагается упростить этот процесс, предоставив членам организации собственников право самостоятельно на общем собрании определить способ получения бюллетеня для голосования.

В настоящее время широко распространяются новые программные продукты, позволяющие провести электронное голосование в организациях собственников, что позволит минимизировать затраты на проведение общих собраний и привлечет к участию в них большего круга членов организаций собственников.

Учитывая изложенное, члены товарищества собственников на общем собрании могут определить способом проведения письменного опроса – электронное голосование с использованием какого-либо программного продукта, направленного на эти цели.