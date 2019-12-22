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Смогут ли товарищества собственников проводить онлайн-собрания? Можно ли купить социальное жилье? Министерство ЖКХ прокомментировало новую редакцию Жилищного кодекса

23.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендного и социального жилья, порядка работы товариществ собственников и многого другого. Для того чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нововведений, портал Realt.by организовал заочную «прямую линию» с Министерством ЖКХ. Читатели прислали нам свои вопросы, и мы публикуем ответы на них.

Смогут ли товарищества собственников проводить онлайн-собрания? Можно ли купить социальное жилье? Министерство ЖКХ прокомментировало новую редакцию Жилищного кодекса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Вопрос от Алексея: «Мы являемся молодой семьей. На данный момент в собственности ни у кого из нас нет недвижимости в Минске и районе. Если у меня появится в собственности комната в двухкомнатной квартире, мы уже не будем иметь право состоять в очереди?».

Ответ от Министерства ЖКХ: 

Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий определены в пункте 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (далее – Положение).

В соответствии с подпунктом 3.1.11 пункта 3 Положения на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий принимаются молодые семьи, впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого строительства по договору найма, аренды, безвозмездного пользования или иному договору в соответствии с Правилами заключения, исполнения и расторжения договора создания объекта долевого строительства в населенном пункте по месту принятия на учет.

Исходя из буквального прочтения вышеназванного нормативного правового акта полагаем, что граждане имеют основания состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по данному основанию в случае наличия доли в праве собственности, не выделенной в установленном порядке.

Вопрос от Александры: «Я имею статус сироты, хотелось бы уточнения изменения по поводу социального жилья? Теперь социальное жилье можно, как и ранее, приобрести в собственность?».

Ответ от Министерства ЖКХ:

В настоящее время подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» определено, что жилые помещения социального пользования не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже, предоставлению по договору поднайма. 

Аналогичная норма содержится и в пункте 3 статьи 104 новой редакции жилищного кодекса Республики Беларусь.

Вопрос от Сергея: "Выразить свою волю собственники по-прежнему могут при помощи заочного голосования, но в новой редакции документа такой способ дополняется электронным видом: онлайн в специальных программах ТС. Скажите, пожалуйста, что это за "специальные программы ТС", где их найти, кто из представителей ТС может их использовать?».

Ответ от Министерства ЖКХ:

Процесс организации и проведения общих собраний организациями собственников представляет весьма трудоемкий процесс, который влечет за собой увеличение финансовой нагрузки для членов организации собственников, выраженной, в том числе отправлением бюллетеней заказным письмом с уведомлением о его получении. Новой редакцией Жилищного кодекса Республики Беларусь предлагается упростить этот процесс, предоставив членам организации собственников право самостоятельно на общем собрании определить способ получения  бюллетеня для голосования. 

В настоящее время широко распространяются новые программные продукты, позволяющие провести электронное голосование в организациях собственников, что позволит минимизировать затраты на проведение общих собраний и привлечет к участию в них большего круга членов организаций собственников. 

Учитывая изложенное, члены товарищества собственников на общем собрании могут определить способом проведения письменного опроса – электронное голосование с использованием какого-либо программного продукта, направленного на эти цели.

Вопрос от Юрия: «В нашем доме есть не только жилые помещения, но и несколько нежилых, а также есть машиноместа, которые принадлежат не только жителям дома. Вопрос такой: должны ли они оплачивать расходы товарищества собственников, имеют ли они право голоса в нашем товариществе? Машиноместа являются частью жилого дома (стоят на фундаменте частично вместо первого этажа), должны ли они возмещать расходы на капремонт дома, уборку придомовой территории?»

Ответ от Министерства ЖКХ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 213 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК) членами товарищества собственников являются участники совместного домовладения, в том числе не принимавшие участия в голосовании либо голосовавшие против, – со дня государственной регистрации товарищества собственников.

При приобретении в собственность объектов недвижимого имущества новый собственник приобретенных объектов недвижимого имущества становится членом товарищества собственников с момента возникновения его права собственности на эти объекты (пункт 4 статьи 213 ЖК).

Частью первой пункта 1 статьи 166 ЖК участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством.

Таким образом, собственники нежилых помещений, находящихся в многоквартирном жилом доме, являются членами товарищества собственников и должны нести расходы по содержанию общего имущества.

Порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги регламентирован Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571.

Вопрос от Сергея: «Вопрос по вступительным/членским/целевым/дополнительным взносам ТС: имеет ли право общее собрание собственников ТС принять решение о взымании взносов равными суммами с каждой квартиры? Не противоречит ли это п. 1 статьи 252 ГК и новым нормам ЖК?».

Ответ от Министерства ЖКХ:

К исключительной компетенции общего собрания относятся вопросы по установлению размера обязательных платежей и взносов членов товарищества собственников. В связи с чем общее собрание членов товарищества собственников имеет право принять такое решение.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий,...
 
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