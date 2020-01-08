Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске

- Деньги на реконструкцию выделены администрацией Фрунзенского района. Объект мы выполнили из прозрачного органического стекла и металла. Он будет надежно закрывать ожидающих транспорт пассажиров от непогоды, - рассказал агентству «Минск-Новости» главный инженер УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска» Александр Лицкевич.

По словам главного инженера, такой дизайн выбран потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка, там планируется обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.