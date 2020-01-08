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Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске

09.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

У десантников в Минске, похоже, появилась собственная остановка. Мы уже писали, что на улице Мазурова в Минске монтируют остановочный навес необычного дизайна. Крыша конструкции напоминает след от взлетающего самолета. Работы по монтажу остановки завершились, и теперь можно оценить, что получилось.

Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске

Необычный остановочный навес появился напротив торгового центра «Камелот». Остановочный пункт выполнен в голубом цвете с самолетом на крыше. Внутри повесили табличку с цитатой про десант.

«Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я — десантник!».

Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске

- Деньги на реконструкцию выделены администрацией Фрунзенского района. Объект мы выполнили из прозрачного органического стекла и металла. Он будет надежно закрывать ожидающих транспорт пассажиров от непогоды, - рассказал агентству «Минск-Новости» главный инженер УП «Ремавтодор Фрунзенского района г. Минска» Александр Лицкевич.

По словам главного инженера, такой дизайн выбран потому, что рядом с остановкой расположен парк Дививелка, там планируется обустроить площадку для демонстрации различной техники, в том числе авиационной.

Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
Расплескалась синева. Смотрите как выглядит самая «десантная» остановка в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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У десантников в Минске, похоже, появилась собственная остановка. Мы уже писали, что на улице Мазурова в Минске монтируют остановочный навес необычного дизайна....
 
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