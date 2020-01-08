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Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года
09.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Каждый месяц, начиная с сентября, спрос на
Что касается предложения квартир, то оно в декабре также сократилось (-2%), что можно объяснить периодом праздников. Некоторые арендодатели переходят в сегмент посуточной аренды на это время, рассчитывая заработать там больше.
В декабре 2019 года преобладала негативная динамика цен. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $264 (снижение к ноябрю на 2,9%);
2-комнатные квартиры — $360 (снижение на 0,8%);
3-комнатные квартиры — $471 (рост на 0,2%).
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