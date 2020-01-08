Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года

Каждый месяц, начиная с сентября, спрос на аренду квартир в Минске сокращался. По сравнению с ноябрём количество запросов по поиску съемного жилья уменьшилось на 16,1% до самого низкого уровня с прошлой весны.

Что касается предложения квартир, то оно в декабре также сократилось (-2%), что можно объяснить периодом праздников. Некоторые арендодатели переходят в сегмент посуточной аренды на это время, рассчитывая заработать там больше.