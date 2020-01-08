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Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года

09.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Каждый месяц, начиная с сентября, спрос на аренду квартир в Минске сокращался. По сравнению с ноябрём количество запросов по поиску съемного жилья уменьшилось на 16,1% до самого низкого уровня с прошлой весны.

Что касается предложения квартир, то оно в декабре также сократилось (-2%), что можно объяснить периодом праздников. Некоторые арендодатели переходят в сегмент посуточной аренды на это время, рассчитывая заработать там больше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объектов на рынке аренды выросло (+13,1%). Наибольший рост наблюдался у 2-комнатных квартир (+16,4%). Чуть менее заметно пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+12,8%). А "однушек" стало больше на 7,9%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года

В декабре 2019 года преобладала негативная динамика цен. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $264 (снижение к ноябрю на 2,9%);

2-комнатные квартиры — $360 (снижение на 0,8%);

3-комнатные квартиры — $471 (рост на 0,2%).

Несмотря на результаты декабря, за 2019 год аренда жилья в белорусской столице подорожала на 4-18% в зависимости от типа квартир.

География арендных ставок в декабре 2019 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года

Инвестиционная привлекательность аренды немного снизилась за последний месяц – средняя доходность без учета издержек составляет на данный момент 6,36%. На данный момент доходность от сдачи в аренду квартир на длительный срок на 3,8% превышает лучшую доходность от валютных депозитов.


Обзор рынка аренды квартир в Минске за декабрь 2019 года
 
Теги: Минск
 
 
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