|
Белорусы снова продали валюты больше, чем купили
09.01.2020 13:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В 2019 году граждане Беларуси продали валюты на $600 млн меньше, чем купили у банков.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Всего продано в эквиваленте на $9763,3 млн, приобретено $9165,6 млн.
Физические лица больше меняли инвалюту: чистая продажа, по данным главного финансового регулятора страны, составила $597,7 млн.
Белорусы чаще сдавали наличную валюту (сальдо купли-продажи физлицами составил минус $1417,8 млн), а покупали больше в безналичном виде – на $820,1 млн.
По динформации Нацбанка, субъекты хозяйствования-резиденты продали валюты на $22 374,9 млн, купили – на $21 843,3 млн.
Нерезиденты же в 2019 году тоже больше продавали валюту: сдали на $947,5 млн в эквиваленте, купили - $375,6 млн.
Напомним, за январь-июль прошлого года граждане страны также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году граждане Беларуси продали валюты на $600 млн меньше, чем купили у банков. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. Всего продано в эквиваленте на $9763,3 млн,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)