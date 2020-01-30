В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей

Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналисту Realt.by удалось дозвониться до приемной ГПО "Минскстрой", и там объяснили, что дать комментарий по этой стройке может только заместитель директора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец. Дозвониться до него не удалось.

Однако нашим коллегам из onliner.by повезло чуть больше, и им рассказали следующее: "Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено".