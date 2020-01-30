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В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
30.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Небольшой участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыт строительным забором. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. Но квартиры в этом доме всем желающим купить будет нельзя. Подробнее — в нашем фоторепортаже.
источник фото: Яндекс.Карта
Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналисту Realt.by удалось дозвониться до приемной ГПО "Минскстрой", и там объяснили, что дать комментарий по этой стройке может только заместитель директора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец. Дозвониться до него не удалось.
Однако нашим коллегам из onliner.by повезло чуть больше, и им
Realt.by нашел этот дом в инвестпрограмме Минска на 2020 год. Строить объект, судя до документу, начали в 2019 году. Примерная дата окончания строительства - 2021 год. Источник финансирования - бюджет Минска. Сметная стоимость строительства : 17.650.256,00 рублей.
Realt.by будет пытаться получить дополнительную информацию от ГПО "Минскстрой".
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В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
Небольшой участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыт строительным забором. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом...
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