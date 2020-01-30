﻿ В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей

30.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Небольшой участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыт строительным забором. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. Но квартиры в этом доме всем желающим купить будет нельзя. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей

Недалеко от Немиги на пересечении ул. Шорной и Колллекторной появилась еще одна стройка. Согласно паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. 

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей

Сейчас стройка выглядит довольно оживленно. Но еще недавно на этой территории шумели деревья сквера.

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей


источник фото: Яндекс.Карта

Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналисту Realt.by удалось дозвониться до приемной ГПО "Минскстрой", и там объяснили, что дать комментарий по этой стройке может только заместитель директора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец. Дозвониться до него не удалось.

Однако нашим коллегам из onliner.by повезло чуть больше, и им рассказали следующее: "Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено".

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей

Realt.by нашел этот дом в инвестпрограмме Минска на 2020 год. Строить объект, судя до документу, начали в 2019 году. Примерная дата окончания строительства - 2021 год. Источник финансирования - бюджет Минска. Сметная стоимость строительства : 17.650.256,00 рублей.  

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17 миллионов рублей
Скриншот с инвестпрограммы

Realt.by будет пытаться получить дополнительную информацию от ГПО "Минскстрой".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшой участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыт строительным забором. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь предложила Норвегии упростить визовый режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика