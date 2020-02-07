Зачем США нужны нефтепродукты из России и Беларуси

Источник материала: Tut.by

За январь-ноябрь 2019 года Беларусь поставила в США 627 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA), данные за декабрь еще не публиковались.



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В 2018 году США приобрели 852 тыс. баррелей (около 120 тыс. тонн) нефтепродуктов из Беларуси.

Белстат приводит следующую информацию. В 2019 году все 1,6 млн тонн белорусской нефти приобрела Германия, где находится НПЗ, совладельцем которого является «Роснефть». А вот что касается нефтепродуктов, то Беларусь за 11 месяцев 2019 года экспортировала в США лишь 572 тонны нефтепродуктов на 606 тысяч долларов, что в 3,7 раза больше аналогичного периода 2018 года.

Разрозненность данных может объясняться разными подходами в учете . Согласно данным Белстата, Беларусь экспортирует много нефтепродуктов в Нидерланды. Однако в этой стране белорусское топливо почти не оседает. Трейдеры везут его в другие страны .

По данным EIA, пик поставок белорусских углеводородов в США пришелся на 2006−2009 годы. Потом наметился спад поставок. И на прежний уровень выйти до сих пор не удалось.





Тому виной стали санкции США в отношении руководства Беларуси и белорусских нефтехимических предприятий за «не соответствующие демократическим нормам президентские» выборы в 2006 и 2010 годах. В 2015 году Минфин США ввел режим приостановки санкций, чему способствовало освобождение политзаключенных в Беларуси. Половинчатый режим действует до сих пор , что создает определенные неудобства.

Последние полгода Минск и Вашингтон активно обсуждают возможность полного снятия санкций и даже поставок американской нефти в Беларусь.

Стоит отметить, что в 2019 году Россия благодаря американским санкциям в отношении Венесуэлы резко увеличила поставку нефти и нефтепродуктов в США, сообщает РБК .

США, где основная добыча приходится на легкую сланцевую нефть, не хватает темных нефтепродуктов из тяжелой нефти, которую они раньше закупали в Венесуэле для переработки на углубляющих установках НПЗ, объясняет вице-президент ценового агентства Argus Виктор Парно.

Еще одной причиной роста поставок может быть падение цен на российскую нефть Urals, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С 2020 года Международная морская организация (IMO) ввела требование резко снизить уровень серы в выбросах при сжигании судового топлива. В преддверии введения новых правил высокосернистая Urals подешевела: скидка к Brent доходила до 5 долларов за баррель, говорит Полищук. Например, в октябре 2019 года Urals стоила всего 58,5 доллара за баррель — в 1,4 раза дешевле, чем год назад. Но ситуация нормализуется: владельцы судов ставят скрубберы (устройства для очистки выбросов), спрос стабилизируется, а цена Urals в 2020 году, по прогнозу Raiffeisenbank, составит 63,5 доллара за баррель.