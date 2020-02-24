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«Чтобы не было мошенничества, нужно дать банкам и страховым следить за стройкой». Специалисты обсудили актуальные проблемы в строительной отрасли Беларуси
24.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ужесточение требований к соискателям аттестатов 1-2 класса сложности строительства, которые сейчас прописаны в действующем законодательстве (постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25“, и Совета Министров Республики Беларусь” от 26 марта 2014 г. № 252“,) могут пагубно сказаться при выборе подрядчиков/проектировщиков на объектах всех классов сложности и привести к кризису. Эксперты готовят проект изменений в действующее законодательство, чтобы предложить их Министерству архитектуры и строительства (МАиС). Мы узнали, в чем главные проблемы.
«Строительные холдинги и объединения больше будут не нужны»
Круглый стол по обсуждению этих предложений инициировала Республиканская конфедерация предпринимательства. Представители различных областей строительной отрасли, в том числе входящие в состав общественно-консультативного совета при МАиС, обсудили наиболее острые вопросы в строительной отрасли в стране.
Главной темой обсуждения был пакет изменений в действующее законодательство. По словам специалистов требования к соискателям аттестатов 1-2 класса сложности сильно ужесточены. Это может привести к ограничению выхода на рынок добросовестных организаций входящих в строительную отрасль, вместе с этим возможно возникновение ограниченного выбора подрядчиков/проектировщиков на объекты 1-2 класса сложности, где, следует отметить, идут объекты реконструкции и капитального ремонта с небольшой стоимостью ремонтно-строительных и проектно-изыскательских работ. Такие объекты не имеют финансовой привлекательности для крупных предприятий строительной отрасли. Может возникнуть застой на объектах 1-2 класса сложности. Так же следует отметить, что ужесточение критериев аттестации не решит проблему нарушения нормативных сроков строительства и проектирования, а также качества работ (услуг). Кроме того, данные изменения в законодательстве больно ударят по небольшим организациям, которые имеют небольшой штат и занимаются в основном специализированными видами работ.
- По поводу генподряда и генпроектирования. Я считаю, что должности «руководитель/управляющий проектом» на объектах 1 и 2 категории обязательно должны быть в штате: по первой категории – по основному месту работы, по второй – с возможным совмещением до 50%, то есть 2 должности, третья категория – можно совмещать три должности, четвертая – четыре, - рассказывает председатель Комитета по строительству при Республиканской конфедерация предпринимательства Алексей Коленда. – К примеру в том же самом проектировании можно совмещать архитектуру, генплан, «ИТМ ГО и ЧС». Если брать устройство внутренних систем водопровода и канализации, то сейчас требуют отдельно аттестат на установку приборов учета тепло и водопотребления, вне зависимости выполняет эти работы организация или нет, чаще всего эти работы выполняют специализированные организации. То есть можно совмещать смежные профессии, как это происходит на практике, а не разбивать их требуя «на каждый смежный вид работ отдельного человека». Это приведет к тому, что с рынка уйдут мелкие и специализированные организации. Они не смогут держать раздутый штат в виде отдельных людей: главного инженера, начальника ПТО, сметчика, прораба по теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию воздуха, прораба по водопроводу и канализации, прораба на установку счетчиков воды, ведь они занимаются только ВИК и теплоснабжением и им не нужен такой штат руководящих работников.
Регулирует перечень квалификационных аттестатов 15-е постановление Совмина (Постановление Совета Министров РБ 15 11.01.2014 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253"). Специалисты считают, что некоторые экзаменационные требования нужно упразднить. К примеру, если у человека есть образование сантехника, и он имеет право и умеет производить работы с канализацией, то зачем ему еще дополнительно получать аттестат на установку счетчиков воды? Он выполняет куда более сложные работы, и установить прибор учета ему не составит труда без дополнительной квалификации.
- Мы в этом постановлении видим и другие большие подводные камни, - делится юрист с большим опытом работы в области аттестации, которая попросила не указывать её имя. – К примеру, в постановлении заменили фразу «специалистов, начальников структурных подразделений» на «инженерно-технических работников». Что это нам дало? Директор, заместитель директора, главный инженер, начальник отдела и прочее руководство, даже если имеют квалификационные аттестаты, то при подаче как юрлицо просто выпадают как специалисты.
- Кроме того, наименования должностей и профессий определяются по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 и в настоящее время термин «ИТР» Трудовым кодексом и квалификационными справочниками не предусмотрен, - продолжает специалист.
Еще одна неуместная фраза – «работающего по основному месту работы в соответствующей должности на полную ставку». Специалисты переживают, что исполнители ее начнут трактовать по-своему. К примеру, при аттестации юрлица будут учитываться только те специалисты с аттестатами которые имеют запись в трудовой книжке в соответствии с требованиями постановления. Если у человека запись в трудовой «главный специалист», то его аттестат примут. Если придет «специалист первой категории», «ведущий специалист», «начальник отдела» и т.д., то его аттестат не примут и отпарят обратно менять должность в организации и запись в трудовой. Это же коснется начальников участков, начальников отделов (капитального строительства, технадзора и т.д.), главных инженеров и других специалистов в строительстве аттестаты которых не будут учитываться при аттестации юрлица.
- Также, мы думаем, что в законах нужно изменить пункт про «выполнения работ собственными силами». С цифрами 60-70% мы теряем все строительные холдинги и объединения. Они просто перестанут существовать, - делится юрист с опытом в аттестации. – Гиганты отрасли, которые работают по генподрядному принципу, областные холдинги, такие как ГП «Белэнергострой - управляющая компания холдинга», ОАО «Управляющая компания холдинга Белавтодор», ОАО «Управляющая компания холдинга Могилевводстрой», все Мелиоводхозы и Облсельстрои не смогут выполнять работы. Также встает вопрос об Управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», которая сама имеет аттестат на генподряд 1-й категории. А ведь для этого и создавался холдинг, чтобы совместно выйти на зарубежные рынки и получить экспорт. То есть мы сами рубим сук, на котором и сидим.
Тем более регулятор пока не придумал, как отслеживать эти самые 60-70%. Пока это высчитывают по балансовой стоимости, но без критериев оценки. К примеру, во время строительных работ выполняем установку какого-нибудь оборудования: стоимость работ – «3 копейки», а оборудование стоит миллионы. Если брать по балансовой стоимости без учета оборудования, то мы выполнили 0.01% своими силами. Если с учетом оборудования – 80%. А как оценить реальный объём от всех работ, никто не знает.
«На строительном рынке идет торговля трудовыми книжками»
- Вообще министр ставил задачу навести порядок в объектах именно 1-го класса, потому что туда лезут все компании, а потом «заваливают» проект, «срывают» сроки. И я здесь согласен, есть проблема. Но ужесточать требования к количеству аттестатов и проценту выполненных работ своими силами во 2-ом, 3-ем и 4-ом классе не стоит. Иначе они просто все «встанут», – делится Алексей Коленда. – Согласен с коллегой по поводу фразы – «в соответствующей должности», так как это принесет большие проблемы и проектировщикам, и строителям. А вот по поводу «инженерно-технических работников» хочу пояснить, что специально для этого мы и хотим внести правки по совмещению. Просто если директор, который претендует на первую категорию скажет, что он и проектировщик, и главный инженер, и прораб – ну это глупо. А вот на третьей и четвертой категории – почему бы и нет?
Особо сильно проблему с ужесточением аттестатов прочувствовали проектировщики. Основная цель малого и среднего предпринимательства – это, обычно, небольшие объекты до 30 тысяч рублей. И вот по действующему законодательству чтобы выпустить полноценную проектную документацию на такой объект компания должна иметь в штате 16 (!) человек. И даже если у кого-то из работников есть четыре аттестата, без того самого совмещения он может использовать только один.
- Сама концепция, почему мы предлагаем внедрить совмещение, должна решить две существующие проблемы. Первая – большой отток специалистов, особенно в регионах: Брест, Гродно, Витебск. Кто-то в Россию, кто-то в Польшу. Почему отток? Да потому что человек не может себя здесь реализовать. К примеру, он архитектор, значит доверить генплан мы тебе не можем. Хотя специалист это может сделать, но «не в соответствующей должности», - рассказывает Алексей Коленда. – Вторая задача – чтобы небольшие предприятия могли закрывать вот эти объекты первого класса. Потому что крупным компаниям они не интересны. И может возникнуть провал.
Еще один путь, который предложили специалисты - брать опыт Европейских стран по допуску организаций и отдельных специалистов к проектным и строительным работам. В развитых странах это делают не министерства и комитеты, а профессиональные специализированные сообщества. Там знают каждую организацию на рынке, и каждого специалиста в отдельности, так как принимают их в свои ряды, следят за их деятельностью и выдают рекомендации. Чтобы работник или компания могли соответствовать уровню сообщества, в котором они состоят, постоянно проводятся внутренние экзамены. Также профессиональные ассоциации проводят обучение и повышение квалификации своих специалистов. Самостоятельно выйти на рынок практически невозможно. Можно провести аналогию с риэлторским сообществом.
- Если взять опыт Евросоюза, США, Англии, то там такое понятие, что если специалист или компания допустят какое-то нарушение, то они лучше заплатят со своего кармана штрафные санкции, чем профессиональное сообщество лишит лицензии и допуска, - высказываются эксперты. – А какая сила аттестата у нас? Человек пошел, подал заново документы получил новую корочку. И получается, что организация сегодня наняла таких сотрудников, получила допуск к объекту первого и второго класса, показала, что такие специалисты есть, а завтра их уволили.
Однако специалисты опасаются, что ввод профессиональных сообществ в контроль и регулирование рынка без предварительной проработки вопроса может дать толчок к коррупции, особенно в регионах. Перенимать опыт европейских стран нужно постепенно, и адаптируя под особенности нашей страны, чтобы избежать негативных последствий.
«Не выдавать заказчику разрешение на строительство, пока тот не обеспечит финансирование объекта в полном объеме»
Специалисты уже выносили на обсуждение с чиновниками идею участия профессиональных сообществ в оценке репутаций компаний на строительном рынке. То есть право аттестации остается в Белстройцентре, но допуск к аттестации выдавали бы профессиональные сообщества. Но реакции пока не получено.
Однако, как утверждает Алексей Коленда, проект похожего указа уже давно разрабатывается в МАиС, еще со времен двойных и тройных продаж квартир с последующей ликвидацией фирмы.
- Не знаю, принесет ли какие-то изменения новый указ. Многие люди понимают, что все, что происходило и происходит на строительном рынке – это не компетенция одного министерства. Это – компетенция нескольких ведомств, - делится Алексей Коленда. – Весь мир работает на страховках и банковских гарантиях. У нас же государство дает возможность застройщику привлекать дольщиков, однако практически никакой защиты дольщиками это же государство не дает.
Давно поднимается вопрос на законодательном уровне дать возможность регулирования строительной отрасли тем регуляторам, которые к ней имеют отношение – хотя бы банки и страховые компании. То есть министерство не должно выдавать компании-заказчику разрешение на возведение жилого дома, пока оно не обеспечит финансирование объектов в полном объеме.
- Банковские продукты могут быть такими: компания 30% кладет на депозит, от стоимости всего строительства, и это выступает гарантией того, что она закончит стройку. Это будет по принципу погашения процентов по кредиту, - рассказывает Алексей Коленда. – Либо приглашать к участию страховые компании. Страховщики страхуют этот объект, капитал, и выступают таким же внешним регулятором этого строительства, который не допустит каких-либо мошеннических схем, и будет контролировать поток денежных средств.
Если возвращаться к допуску строительных организаций к первому и второму классу объектов, то, даже в отсутствии профессиональных сообществ, документы на разрешение должны проходить через Госстройнадзор, который будет давать информацию о наличии судебных тяжб в организациях, которые пытаются получить допуск.
- Я считаю, что нужно ужесточать правило выдачи сертификатов и всю ответственность персонализировать. И вот тогда возникнет такая схема, когда каждый будет боятся подпортить свою репутацию. Ведь в основе всего во всем мире лежит именно репутация, - говорит председатель Белорусского союза архитекторов Олег Быковский.
«Нам бы узнать к чему мы идем… или катимся»
- К сожалению, я вообще не вижу, куда мы двигаемся. Куда двигается строительная отрасль в Беларуси. У нас во главе стройки должно стоять ответственное лицо, которое контролирует процесс, - продолжает Олег Быковский.
– Когда во главе стоит автор проекта, архитектор, он никогда не наймет организацию, в которой сомневается. Он наймет ту, которая сделает его работу качественно. А у нас система тендеров заставляет делать обратно.
Председатель Белорусского союза архитекторов делится наблюдением, что, когда ему удалось наблюдать за процессом проектирования в США, и там впервые увидел их договор между заказчиком и архитектором. Это огромный документ, где прописаны все нюансы сделки, ему вручается не только право проектирования, но и бюджет в том числе.
- Заказчик выбирает себя архитектора не через тендер – кто предложит дешевле, - а с точки зрения эстетики работы, качества и, конечно же, репутации. Он вручает ему бюджет и говорит: «Ты не просто мне все это спроектируй, а и построй мне этот объект», - рассказывает Олег Быковский. – Я не говорю, что всю систему нужно завтра взять и сменить. Более того – мы и старую внедрить все никак не можем.
Если в зарубежных странах задача перед архитекторами ставится так: «постройте мне 3000 квадратных метров за 8 млн $», то у нас: «постройте мне 3000 квадратных метров. А сколько он получится – узнаем потом, после проектирования».
- Я поддерживаю все ваши сомнения по поводу законодательства, все правки, но… хорошо бы выстроить хоть какую-то перспективу, узнать к чему мы идем… или катимся. Чего мы хотим достигнуть через 5, 10, 15 лет? Какая система должна быть чтобы обеспечить качество в строительстве. Я не говорю про текущие ремонты, реконструкции и прочее. Главное в строительстве – создание объектов. Архитектура! – утверждает Олег Быковский.
Все специалисты сошлись во мнении, что модель экономики Беларуси на текущий момент направленна именно на экономию.
Даже если частная компания соберется строить объект за собственные средства экспертиза обязательно задаст вопрос: «А почему так дорого? Вот здесь вы же можете сэкономить». С бюджетными объектами получается еще хуже. В итоге получается, как в пословице про скупого, который платит дважды.
- Вопрос: для чего мы разрабатываем смены на строительный проект? До гвоздя, шурупа, ручки. Потом приходит подрядчик и начинает все приобретать. Только покупает гвоздь такой же, как в смете, только в два раза дешевле, - делится Олег Быковский. – Потом наступает другой процесс: приходит подрядчик и просит архитектора переделать проект не по смете, а по тому, что он закупил. И платит за это опять же большие деньги. А для чего?
- Я соглашусь с Олегом Михайловичем. Нам нужно выбрать конечную цель, к чему должна прийти строительная отрасль, а уже из этого выбирать путь. Если мы не знаем цели, то это будет вечное шараханье влево и вправо, - делится руководитель проекта ООО «Продом» Игорь Бей. – По поводу даже разбивки объектов на классы: есть уникальные и сложные, а остальные можно под одну гребенку. Однако регулятор должен быть, чтобы не было хаоса как с отменой лицензий. Но регулятор должен быть не в одних руках.
«Абсолютной монополии не должно существовать ни в одной отрасли»
Еще одна проблема, которая всплыла на рынке строительства – качество экспертизы. В идеальном раскладе в сфере нужно создать конкурентноспособную экспертизу. Пока она находится в одних руках, возникают острые моменты с нехваткой времени на осмотр объектов, субъективное мнение экспертов, которое выступает идеалом, и так далее. Эксперт видит только то, что желает увидеть. Расчеты и доказательства мало его интересуют.
- Абсолютной монополии не должно существовать ни в одной отрасли! На экспертизу навесили уже столько функций, что они начали контролировать даже профессионализм архитекторов. К примеру, Минскинжпроект получил за прошлый год 7 отрицательных заключений экспертизы, - рассказывает Олег Быковский. – Не потому, что там работают не профессионалы, а потому что заказчик не обеспечил своевременную подачу документов. В итоге Минскинжпроект из-за этого не может участвовать в ряде тендеров.
В Европе, к примеру, в проектных институтах существует частная экспертиза, результаты которой ставят в один ряд с государственными. И никакой опасности к развитию коррупции там нет, потому что что эти специалисты заботятся о свое репутации. Ведь случись что, и тень упадет на весь институт. Тот, в свою очередь, выгонит таких экспертов и лишит их лицензии.
- У нас же «рыночные отношения» есть только на словах. Да и то их контролирует один регулятор, - делится Алексей Коленда.
Даже среди бывших стран СНГ Беларусь осталась единственной, где строительную отрасль регулирует одно лишь министерство. В остальных странах – с привлечение профессиональных сообществ.
Причем строительную отрасль пытаются регулировать с вмешательством в экономику. То есть пытаются ставить рамки в рыночных отношениях. Взять, к примеру, последний декрет о рентабельности строительства в 5%.
Эксперты сошлись во мнении, что необходимо внести на рассмотрение в МАиС предложение о привлечении профессиональных сообществ к процедуре аттестации.
По итогам круглого стола специалисты сформировали свои предложения в одном документе и отправили в МАиС. Будем следить за развитием событий.
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«Чтобы не было мошенничества, нужно дать банкам и страховым следить за стройкой». Специалисты обсудили актуальные проблемы в строительной отрасли Беларуси
Ужесточение требований к соискателям аттестатов 1-2 класса сложности строительства, которые сейчас прописаны в действующем законодательстве (постановление...
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