«Чтобы не было мошенничества, нужно дать банкам и страховым следить за стройкой». Специалисты обсудили актуальные проблемы в строительной отрасли Беларуси

Регулирует перечень квалификационных аттестатов 15-е постановление Совмина (Постановление Совета Министров РБ 15 11.01.2014 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253"). Специалисты считают, что некоторые экзаменационные требования нужно упразднить. К примеру, если у человека есть образование сантехника, и он имеет право и умеет производить работы с канализацией, то зачем ему еще дополнительно получать аттестат на установку счетчиков воды? Он выполняет куда более сложные работы, и установить прибор учета ему не составит труда без дополнительной квалификации.

- Мы в этом постановлении видим и другие большие подводные камни, - делится юрист с большим опытом работы в области аттестации, которая попросила не указывать её имя. – К примеру, в постановлении заменили фразу «специалистов, начальников структурных подразделений» на «инженерно-технических работников». Что это нам дало? Директор, заместитель директора, главный инженер, начальник отдела и прочее руководство, даже если имеют квалификационные аттестаты, то при подаче как юрлицо просто выпадают как специалисты.

Получается, что директор или главный инженер имеет аттестат ГАПа или ГИПа, ставит свои подписи на больших проектах как архитектор или проектировщик… Но при аттестации юрлица его аттестат не принимают.

- Кроме того, наименования должностей и профессий определяются по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 и в настоящее время термин «ИТР» Трудовым кодексом и квалификационными справочниками не предусмотрен, - продолжает специалист.

Еще одна неуместная фраза – «работающего по основному месту работы в соответствующей должности на полную ставку». Специалисты переживают, что исполнители ее начнут трактовать по-своему. К примеру, при аттестации юрлица будут учитываться только те специалисты с аттестатами которые имеют запись в трудовой книжке в соответствии с требованиями постановления. Если у человека запись в трудовой «главный специалист», то его аттестат примут. Если придет «специалист первой категории», «ведущий специалист», «начальник отдела» и т.д., то его аттестат не примут и отпарят обратно менять должность в организации и запись в трудовой. Это же коснется начальников участков, начальников отделов (капитального строительства, технадзора и т.д.), главных инженеров и других специалистов в строительстве аттестаты которых не будут учитываться при аттестации юрлица.

- Также, мы думаем, что в законах нужно изменить пункт про «выполнения работ собственными силами». С цифрами 60-70% мы теряем все строительные холдинги и объединения. Они просто перестанут существовать, - делится юрист с опытом в аттестации. – Гиганты отрасли, которые работают по генподрядному принципу, областные холдинги, такие как ГП «Белэнергострой - управляющая компания холдинга», ОАО «Управляющая компания холдинга Белавтодор», ОАО «Управляющая компания холдинга Могилевводстрой», все Мелиоводхозы и Облсельстрои не смогут выполнять работы. Также встает вопрос об Управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», которая сама имеет аттестат на генподряд 1-й категории. А ведь для этого и создавался холдинг, чтобы совместно выйти на зарубежные рынки и получить экспорт. То есть мы сами рубим сук, на котором и сидим.

Тем более регулятор пока не придумал, как отслеживать эти самые 60-70%. Пока это высчитывают по балансовой стоимости, но без критериев оценки. К примеру, во время строительных работ выполняем установку какого-нибудь оборудования: стоимость работ – «3 копейки», а оборудование стоит миллионы. Если брать по балансовой стоимости без учета оборудования, то мы выполнили 0.01% своими силами. Если с учетом оборудования – 80%. А как оценить реальный объём от всех работ, никто не знает.