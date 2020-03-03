Они существуют? Топ-5 «двушек» в Минске, готовых к проживанию, стоимостью до $50 тысяч

По данным аналитического центра Realt.by, за первый месяц 2020 года средний чек покупки «однушки» составил $53.000. Отыскать среди объявлений достойную однокомнатную квартиру дешевле $50 тысяч очень сложно. Но мы совершили практически невозможное и нашли «двушки» в «живом» состоянии, которые продаются меньше, чем за полсотни тысяч долларов.
«Двухкомнатная квартира возле метро»
В пешей доступности от станции метро "Михалово", по улице Пермской, продается «двушка» площадью 40 кв.м. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного кирпичного дома 1961 года постройки. Из минусов – нет балкона или лоджии. Из плюсов – потолки практически 3 метра. Квартира полностью меблирована и готова к проживанию.
«Продается двухкомнатная квартира возле метро "Михалово". Отличное транспортное сообщение. Тихое место. В шаговой доступности 2 детских садика, 3 школы, поликлиники, магазины и кафе. Отопление: газовый котел. Бойлер в подарок», - описывает квартиру продавец.
Стоимость: $48.000
«Уютная со скромным ремонтом»
Двухкомнатная квартира площадью 38,8 кв.м продается по улице Янки Мавра. «Двушка» находится на первом этаже кирпичной трехэтажки 1962 года. В квартире есть вся необходимая мебель для быстрого заселения без ремонта. Продавец уверяет, что до станции метро "Пушкинская" всего лишь "15 минут пешком".
«Квартира теплая, уютная, со скромным ремонтом. Окна выходят во двор. Западная сторона. Развитая транспортная и сопутствующая инфраструктуры. До ст.м. «Пушкинская» 15 минут ходьбы. В шаговой доступности находятся детсады, школы, магазины, банк, кафе, детская и взрослые поликлиники, ТЦ «Тивали», «Ледовый дворец», «Раковский рынок», кинотеатр «Аврора». Хороший вариант как для проживания, так и для сдачи в аренду», - говорится в объявлении.
Цена: $47.900
«Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной»
Еще одна двухкомнатная квартира продается на проспекте Жукова. «Двушка» находится на первом этаже двухэтажного дома 1959 года постройки. Квартира имеет общую площадь 37,8 «квадрата» и потолки высотой 2,8 метра. Балкон или лоджия отсутствует.
«Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной:
1. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности метро;
2. Хорошее расположение – тихий двор и в тоже время удобный выезд, можно быстро добраться в любую точку г. Минска;
3. Выгодный этаж как для молодой семьи с детьми, так и для старшего поколения;
4. Кирпичный дом, утепленный снаружи, заменены канализационные и водопроводные трубы, потолки 2,8 м;
5. Две комнаты, большие окна, высокие потолки позволят реализовать все ваши желания по ремонту», - описывает квартиру продавец.
Цена: $47.300
«Готова к проживанию в микрорайоне Зеленый Луг»
Небольшая «двушка» продается по улице Восточной. Квартира площадью 30,3 кв.м расположена на верхнем втором этаже кирпичного дома 1961 года возведения. Как и в предыдущей, в этой «двушке» нет лоджии, зато выполнен хороший свежий ремонт и установлена относительно новая мебель.
«Готова к проживанию в микрорайоне Зеленый Луг.
В квартире выполнен косметический ремонт: заменены трубы, все счетчики, установлены стеклопакеты, на полу ламинат, встроенный шкаф-купе, в санузле и на кухне плитка.
В доме в 2005 году выполнен капитальный ремонт: утеплен термошубой, заменены коммуникации, благоустроены двор, подъезд. Чистый уютный двор, благополучные соседи, развитая социальная и транспортная инфраструктура. В пешей доступности есть все необходимое для комфортного проживания, магазины, поликлиника взрослая и детская, школа и детский сад», - говорится в объявлении.
Стоимость: $45.000
«Пол – доска. Окна – деревянные»
Завершает наш топ «двушка» площадью 40,5 «квадрата» на Геологической улице. Квартира находится на верхнем втором этаже кирпичного дома 1964 года постройки. «Двушка» довольно просторная, однако мебель придется в скором заменить, если не собираетесь сдавать квартиру в аренду. В отличии от предыдущих, «двушка» оснащена балконом.
«Пол – доска. Окна – деревянные. Квартира меблирована и готова для проживания: