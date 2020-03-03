Они существуют? Топ-5 «двушек» в Минске, готовых к проживанию, стоимостью до $50 тысяч

«Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной:

1. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности метро;

2. Хорошее расположение – тихий двор и в тоже время удобный выезд, можно быстро добраться в любую точку г. Минска;

3. Выгодный этаж как для молодой семьи с детьми, так и для старшего поколения;

4. Кирпичный дом, утепленный снаружи, заменены канализационные и водопроводные трубы, потолки 2,8 м;

5. Две комнаты, большие окна, высокие потолки позволят реализовать все ваши желания по ремонту», - описывает квартиру продавец.

Цена: $47.300