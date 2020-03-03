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Льготные кредиты, бесплатное жилье. Не много ли белорусы хотят от государства?

03.03.2020 10:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Результаты национального опроса населения «Отношение населения к системе социальной защиты: семьи с детьми» анализирует телеграм-канал телеграм-канал Кастрычніцкага эканамічнага форуму.

— Социальная поддержка семей с детьми в Беларуси стала неотъемлемым — и потому малозаметным — элементом социального контракта. Мы к ней привыкли и воспринимаем как что-то само собой разумеющееся, в то время как для любого стороннего наблюдателя ее масштабы выглядят просто эпично: трехлетний декрет с пособием от 35 до 40% от средней зарплаты по стране, семейный капитал, жилищная поддержка многодетных семей, гарантии сохранения рабочего места, бесплатные детские сады (питание не в счет), медицина, многочисленные категориальные льготы и прочее, прочее.

Казалось бы, при такой поддержке любая семья должна чувствовать себя максимально спокойно и не бояться рисков, с которыми сталкиваются люди после рождения детей, а рождаемость должна как минимум быть стабильно высокой. Но все положительные эффекты такой масштабной поддержки уже практически исчерпались, а вот стимулы она исказила знатно.

Отношение к жилищной поддержке иллюстрирует эти искажения наиболее ярко. Самый популярный среди респондентов национального опроса населения «Отношение населения к системе социальной защиты: семьи с детьми» ответ на вопрос «Как государство должно помогать семьям с детьми решать жилищный вопрос?» — это «давать льготные кредиты тем, кто стоит в очереди на жилье». Так считают более 70% населения Беларуси в возрасте от 18 до 59 лет. Еще более трети респондентов уверены, что государство должно бесплатно давать жилье в собственность многодетным семьям, стоящим в очереди. Налоговые льготы — всем. Субсидии на погашение коммерческих кредитов — очередникам. Ответ «государство не должно» — аномалия, таких меньше 1,5%.

За восхитительным термином «нуждающиеся в улучшении жилищных условий» стоит дремучий рудимент времен СССР, где, как известно, не было не только… но и с частной собственностью на жилье тоже были проблемы. Квартиры тогда не покупали, а «получали». И хотя практически весь жилищный фонд давно в частной собственности, «получить» квартиру считается не только нормой, но и признаком жизненного успеха. То есть купить жилье «средняя» семья не может по умолчанию — значит, бросаем все силы на его «получение». И дайте льготный кредит сверху, а на разницу в процентах и сверхприбыль застройщика скинемся всей страной. А потом еще завистливо так: «Понарожали за квартиры!» Прогнило что-то в Датском королевстве… Об этом — синий график.


Примечание. Респондентам предлагалось выбрать не более трёх вариантов ответа. Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC.

Очевидно, что жилье «с зарплаты» не может купить почти никто — и Беларусь здесь совсем не уникальна. Но как обзавестись им без помощи государства?

Есть другой, красный график, в нем показано распределение ответов на вопрос «Что лучше всего помогло бы семьям с детьми решать жилищный вопрос без помощи государства?» И здесь на первом месте тоже кредиты (и снова более 70% респондентов выбрали этот вариант ответа), только уже обычные кредиты, у которых просто низкая ставка из-за того, что инфляция тоже низкая. На втором месте — наличие возможностей заработать на жилье самим людям (более половины респондентов). На третьем — повышение качества жизни (здравоохранение, образование, досуг) в малых городах и сельской местности, где жилье намного более доступное (более трети респондентов). Эти три пункта звучат как элементы дорожной карты структурных реформ: обеспечение макроэкономической стабильности, повышение производительности труда и изменение подходов к региональной политике. Ну, или так.


Примечание. Респондентам предлагалось выбрать не более трёх вариантов ответа. Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC.

Социальный контракт кажется незыблемым, но у него есть вполне привлекательная альтернатива. Человек, который уверен, что он сам справится с такой задачей как «улучшение жилищных условий», сделает страну богаче, чем тот, кто ждет «халявы» от государства. Он с благодарностью примет поддержку от государства — арендное жилье по приемлемым ценам и на приемлемых условиях, налоговые льготы, субсидии, которые обусловлены активной позицией на рынке труда. А социальный контракт, основанный на патернализме, будет всегда заканчиваться одним и тем же: «маловато будет!» Красная или синяя, Нео?

 
 
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Социальная поддержка семей с детьми в Беларуси стала неотъемлемым - и потому малозаметным - элементом социального контракта. Мы к ней привыкли и воспринимаем как...
 
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