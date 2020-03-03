С чего начать своё дело, составить грамотный бизнес-план и где найти покупателей. Об этом рассказали в Пинске на бизнес-тренинге

Источник материала: Полесская правда



С чего начать свое дело, как создать интересный продукт, написать грамотный бизнес-план и найти своих покупателей? На эти и многие другие вопросы могли получить ответы участницы бесплатного тренинга в рамках социального проекта по развитию женского бизнеса «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве».

Бизнес-тренинг состоялся 21 февраля в Пинске, на базе территориального Центра социального обслуживания населения Пинского района. Его участницами стали женщины, планирующие открыть свой бизнес в сфере сельского хозяйства, агротуризма или ремесленничества, из Пинска и Бреста, а также Пинского, Ивановского, Дрогичинского и Лунинецкого районов. Каждая из будущих бизнес-вумен пришла со своей инициативой. Так, среди озвученных идей – выращивание овощей, фруктов и ягод, создание агроусадеб и развитие экологического туризма, фермерство, пчеловодство, изготовление домашних сыров и творога и многое другое.

К примеру, Елена Бондаревич занимается изготовлением зефира ручной работы. «Сейчас мы с мужем живем в Пинске, но у нас в деревне Запросье Лунинецкого района есть свой сад. Собранного урожая фруктов и ягод хватает, чтобы готовить домашний зефир. Он гораздо вкуснее и полезнее магазинного, потому что содержит только натуральные ингредиенты – ягодное пюре, белок, агар и сахар. У нашей зефирной мастерской есть страничка в Инстаграм «Mr_mrs_sweet_», где мы и продвигаем свою продукцию. Но хотелось бы развиваться дальше, поэтому и решила стать участницей проекта», – поделилась Елена.

Свои планы и у Ирины Колб из Логишина. Помимо основной работы в сфере медицины, Ирина занимается ремесленничеством, увлекается рукоделием – вяжет пинетки и тапочки, вышивает крестиком и бисером. Но свою бизнес-идею хочет связать с выращиванием рассады клубники.





– Меня заинтересовала новейшая технология выращивания клубники, которая называется фриго. Она заключается в том, что рассада хранится в холодильнике при определенной температуре, и высадить ее в свою теплицу можно в любой момент. Преимущества такой рассады – возможность получать урожай круглый год, созревание ягод через полтора месяца после посадки, устойчивость к заболеваниям. Мне бы хотелось не покупать посадочный материал такой клубники за рубежом, а размножать и получать свой. Участие в бизнес-тренинге – возможность узнать много новой и полезной информации, чтобы начать свое дело, – сказала Ирина Колб.

Интересными были и задумки других участниц. Так, Светлана Богомаз из деревни Снитово Ивановского района занимается агроэкотуризмом, она владелица агроусадьбы, готовит блюда национальной кухни, организовывает мастер-классы по выпечке хлеба. В этом направлении есть желание развиваться и привлекать еще больше клиентов. Александра Приловская из Лосичей планирует развивать молочный бизнес – продавать домашние молоко, масло, творог, сыр. Анна Щукарева из агрогородка Валище занимается выращиванием коз, домашней птицы, в будущем мечтает организовать контактный зоопарк.

Идея Оксаны Ширко из Пинска – роспись и экоокрашивание платков из шелка, а также открытие очного курса обучения в школе стилистики и этикета для девушек в Пинске.

Тренинг с участницами проекта провели предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» Евгений Зуев и председатель правления БОО «Отдых в деревне», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ Валерия Клицунова. На занятиях рассмотрели главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана. Особое внимание уделили принципам создания грамотной презентации бизнес-идеи.







– Это уже наш второй тренинг в Пинске. Кроме юридических аспектов ведения бизнеса, мы говорили о креативной экономике как экономике будущего. Ведь для того, чтобы начать свое дело, зачастую не нужно иметь большой капитал. Главное – творчество и креатив. Например, можно выращивать экологически чистые овощи, испечь хлеб по бабушкиному рецепту или сварить варенье из шишек. Есть много женщин, которые вдохновляют, удивляют своими идеями, активностью, желанием сделать жизнь лучше. Думаю, это мероприятие станет важной платформой для расширения возможностей женщин-предпринимательниц. Особенно для многодетных матерей, мам, воспитывающих детей с особыми потребностями, и других уязвимых категорий. Мы уверены, что новые знания, полученные на тренинге, придадут им уверенности и помогут сделать первый шаг к открытию собственного бизнеса, – отметила Валерия Клицунова.

На следующем этапе участницам предстоит составить проекты полноценных бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших. Бизнес-леди получат денежные средства для приобретения необходимого оборудования и расходных материалов, а также консультационную помощь экспертов на начальных этапах дела.







Проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве» стартовал в ноябре 2019 года и продлится до мая 2021 года. Инициатива направлена на стимулирование деловой активности женщин региона, проживающих в сельской местности. Ее реализует БОО «Отдых в деревне» при поддержке Брестского областного исполнительного комитета. Финансирование осуществляет благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation, который выделяет на реализацию проекта 95 тысяч долларов США. Финансирование осуществляется в рамках глобальной программы «5by20», которая ставит перед собой задачу сделать успешными 5 миллионов женщин во всем мире до конца 2020 года. Ожидается, что в проекте смогут принять участие около 500 жительниц Брестской области.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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