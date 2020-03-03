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С чего начать своё дело, составить грамотный бизнес-план и где найти покупателей. Об этом рассказали в Пинске на бизнес-тренинге
03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Бизнес-тренинг состоялся 21 февраля в Пинске, на базе территориального Центра социального обслуживания населения Пинского района. Его участницами стали женщины, планирующие открыть свой бизнес в сфере сельского хозяйства, агротуризма или ремесленничества, из Пинска и Бреста, а также Пинского, Ивановского, Дрогичинского и Лунинецкого районов. Каждая из будущих бизнес-вумен пришла со своей инициативой. Так, среди озвученных идей – выращивание овощей, фруктов и ягод, создание агроусадеб и развитие экологического туризма, фермерство, пчеловодство, изготовление домашних сыров и творога и многое другое.
Свои планы и у Ирины Колб из Логишина. Помимо основной работы в сфере медицины, Ирина занимается ремесленничеством, увлекается рукоделием – вяжет пинетки и тапочки, вышивает крестиком и бисером. Но свою бизнес-идею хочет связать с выращиванием рассады клубники.
Интересными были и задумки других участниц. Так, Светлана Богомаз из деревни Снитово Ивановского района занимается агроэкотуризмом, она владелица агроусадьбы, готовит блюда национальной кухни, организовывает мастер-классы по выпечке хлеба. В этом направлении есть желание развиваться и привлекать еще больше клиентов. Александра Приловская из Лосичей планирует развивать молочный бизнес – продавать домашние молоко, масло, творог, сыр. Анна Щукарева из агрогородка Валище занимается выращиванием коз, домашней птицы, в будущем мечтает организовать контактный зоопарк.
Идея Оксаны Ширко из Пинска – роспись и экоокрашивание платков из шелка, а также открытие очного курса обучения в школе стилистики и этикета для девушек в Пинске.
Тренинг с участницами проекта провели предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» Евгений Зуев и председатель правления БОО «Отдых в деревне», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ Валерия Клицунова. На занятиях рассмотрели главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана. Особое внимание уделили принципам создания грамотной презентации бизнес-идеи.
На следующем этапе участницам предстоит составить проекты полноценных бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших. Бизнес-леди получат денежные средства для приобретения необходимого оборудования и расходных материалов, а также консультационную помощь экспертов на начальных этапах дела.
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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С чего начать своё дело, составить грамотный бизнес-план и где найти покупателей. Об этом рассказали в Пинске на бизнес-тренинге
> С чего начать свое дело, как создать интересный продукт, написать грамотный бизнес-план и найти своих покупателей? На эти и многие другие вопросы могли получить...
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