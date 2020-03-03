Почему высокие цены на квартиры не пугают покупателей? — Этот график многое объясняет

Самое интересное, что даже в такой ситуации спрос на квартиры в Минске остаётся высоким — обычно крайне чувствительные к ценам покупатели сегодня с каждым месяцем платят всё больше.

За чей счет банкет?

Не секрет, что главной движущей силой на рынке жилья в последние годы были кредиты. 11 снижений ставки рефинансирования за последние 3 года не прошли бесследно – сегодня редкая сделка обходится без привлечения кредита.

Всё это время банки вели себя по-разному. Они могли поднять процент своих комиссий сразу после очередного снижения ставки, тем самым полностью нивелировав положительный эффект. Или, напротив, массово снижали комиссию в моменты, когда ставка рефинансирования оставалась стабильной.

Но в последние полгода и регулятор, и банки действовали единым фронтом — в результате средний уровень ставок по кредитам опустился с 14 до 12%. Аналогичные изменения коснулись и совместных программ банков с застройщиками.

Кредиты дешевеют, цены растут — как всё это учесть?

Довольно непросто в такой ситуации оценить, выгодно ли сегодня покупать квартиру, но попробовать всё же стоит. В качестве примера мы рассмотрим, как менялась ситуация с покупкой условной «однушки» в Минске с кредитом и без него.

Люди всегда будут приобретать жильё, но они делают это охотнее, если сегодняшние цены кажутся им более доступными, чем вчерашние. Доступность мы будем оценивать по тому сроку, который понадобился для сбора нужной для покупки суммы. Отлично, если копить надо было 5 лет, плохо, если 8 лет — квартира кажется переоцененной.

Для подсчётов сбережений мы брали среднюю зарплату в Минске и суммировали её за каждый предыдущий месяц до тех пор, пока не набиралась сумма эквивалентная текущей цене 1-комнатной квартиры.

Например, на среднюю цену «однушки» в $53 000 (на начало 2020 года) надо было копить 6 лет и 9 месяцев. Весной 2016 года хватило бы накопленного за 5 лет.

Конечно это всё очень условно – далеко не каждая семья и тем более 1 человек могут откладывать на квартиру такими темпами. Нас же интересует общая картина – как накопления граждан соотносятся с ценами на жильё.

Самое интересное начинается, если в расчёте учесть кредит. В таком случае не надо откладывать на всю стоимость квартиры, достаточно лишь той части, которую кредит не покрывает. Мы рассмотрели три варианта в зависимости от того, сколько брать взаймы у банка. Обязательное условие - выплаты по кредиту должны были быть адекватными.