«Есть пара труб, которые бы нас устроили». Лукашенко о диверсификации поставок нефти

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник сменил профильного вице-премьера и провел очередное совещание по поставкам нефти, где «актуализировал задачи по поиску новых поставщиков» и выстраиванию логистики доставки сырья, сообщила пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко повторил тезис о странах, которые привыкли решать вопросы «при помощи вентиля на нефтяной трубе» и констатировал, что в результате в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно.

«И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», — признал президент.

Он потребовал от правительства план, «как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП» и заявил, что «мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья», хотя «нефть сегодня мгновенно дешевеет».

Лукашенко обратил внимание на логистику поставок. «Одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить, — уверен он. — Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями — собственниками сырья».

Маршруты альтернативный поставок известны: через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды и через порты на Балтике.

«Рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника», — заявил он.

Президент уверен в возможности улучшить логистику балтийского направления, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом. «Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», — сказал президент.

Он также напомнил, что были очень серьезные заявления и намерения со стороны США. «С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 млрд долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, — сказал Лукашенко. — В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100−120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки».

«Поэтому надо просто шевелиться», — подчеркнул белорусский лидер.

Премьер-министр Сергей Румас в начале совещания доложил, что с конца декабря прошлого года НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей. «Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, „Нафтан“ — 892 тыс. т, Мозырский НПЗ — 962 тыс. т», — сказал он. Это менее половины мощности НПЗ.