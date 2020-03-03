Лукашенко назвал проблемы нефтяной отрасли

Беларуси необходимо искать новых поставщиков нефти, налаживать логистику, диверсифицировать поставки, чтобы "не ползать 31 декабря на коленях".

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по нефти 3 марта в Минске, передает пресс-служба президента.

По словам президента, отдельные государства поняли, что выгодные им вопросы можно решать с помощью вентиля на нефтяной трубе. Он отметил, что говорит не только о России, но и о других государств.

«К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - сказал президент. - Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений».

В результате Беларусь недополучает около 1 млн нефти каждый месяц.

«Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», - заметил глава государства.

Поставки нефти влияют на ВВП

По словам Лукашенко, немотивированные действия в нефтяной отрасли оказывают негативное влияние на валовой внутренний продукт и размер бюджета.

Лукашенко рассчитывает на формирование конкретного плана, где будет указана значимость условий поставок нефти для формирования ВВП.

Задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год.

Нужно искать альтернативы

Поиск новых поставщиков Лукашенко назвал «задачей номер один». Он отметил, что Беларусь зациклилась на нескольких поставщиках и не имеет долгосрочных альтернативных источников сырья. В то время как желающих с белорусской стороной «достаточно даже в самой России».

Удешевление нефти «подталкивает» к заключению договоренности с альтернативными поставщиками.

При этом Беларусь продолжит покупать нефть и в РФ, потому что ее добыча и транспортировка «создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли».

«Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», - сказал глава государства.

Нужно отрабатывать вопросы логистики

Проблемы доставки нефти не решить одними лишь договорами на транспортировку. Нужно продумать комплексные и системные инфраструктурные решения, возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями-собственниками нефти.

Президент напомнил, что в стране есть два НПЗ, которые выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Он напомнил о необходимости диверсификации поставок и возможных маршрутах. Один из них – по нефтепроводу «Одесса-Броды» , второй – через прибалтийские порты . Что касается объемов поставок, то 40% или даже 50% нефти Беларусь планирует покупать у России.

Лукашенко уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом. «Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», - сказал президент.

Беларусь надеется на дешевые кредиты на трубу

Он напомнил и о серьезных заявлениях со стороны США. По его словам, Помпео сам предложил нефть Беларуси по конкурентным ценам. Было заявлено, что США выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти.

«В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки», - сказал он.

«Поэтому надо просто шевелиться», - заявил Лукашенко.

«Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, "Нафтан" - 892 тыс. т, Мозырский НПЗ - 962 тыс. т», - сказал в начале совещания премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в конце минувшего года в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена .

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают ей помощь в транзите.

При этом договориться с основными крупными поставщиками по поставкам нефти Беларуси пока не удалось.