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Налоговая инспекция разъяснила, является ли репетиторская деятельность предпринимательской?

03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Налоговая инспекция разъяснила, является ли репетиторская деятельность предпринимательской?
Учебный процесс – дело нелегкое как для учеников общеобразовательных школ, так и для студентов различных учебных заведений. Освоение новых знаний и навыков нередко требует дополнительных относительно учебного процесса занятий учеников с педагогами. В чем отличие консультативных услуг репетитора от обучения, и в каком случае необходима регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. За разъяснением корреспондент pinsknews.by обратился в инспекцию МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

— К репетиторству согласно налоговому Кодексу относятся консультативные услуги по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию, – отметили в ИМНС.

То есть, занятия с репетитором подразумевают преодоление трудностей в изучении учебных предметов или отдельных тем учебных программ по учебным предметам. Задача репетитора — помочь лучше разобраться в изучаемом предмете или, как в быту говорят «подтянуть по предмету», но не обучить новой дисциплине. Однако необходимо отличать консультативные услуги по предметам и дисциплинам от обучения.

Так, обучение представляет собой целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. Поэтому деятельность по проведению занятий (курсов) по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и другим дисциплинам детей и взрослых не относится к репетиторству. Следовательно, лицам, оказывающим подобные услуги, необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Не попадает под определение репетиторства и деятельность по написанию контрольных, курсовых и дипломных работ, так как данная деятельность не является занятием по преодолению трудностей в изучении учебных предметов учащимися.

— Что касается услуг таких специалистов как учитель-дефектолог, учитель-логопед, несмотря на то, что такие специалисты имеются во всех общеобразовательных учебных заведениях, деятельность по предоставлению ими индивидуальных услуг также не относится к репетиторской, так как носит не консультационный характер, а направлена на коррекционное развитие и реализует образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования и образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, – отметили в ИМНС.

В ИМНС обратили внимание, что несмотря на отсутствие обязанности репетиторов в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, все же до начала оказания репетиторских услуг им необходимо представить в налоговый орган по месту жительства уведомление (письменно или через личный кабинет плательщика) , в котором необходимо указать период и место осуществления деятельности, стать на учет в налоговом органе и уплатить единый налог. Налог уплачивается исходя из ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором они осуществляют деятельность, до начала предоставления услуг и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется. Ставка единого налога (код платежа 01202) за месяц составляет: в г. Пинске – 24,77 руб., в Пинском районе – 21,39 руб.

 
 
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> Учебный процесс – дело нелегкое как для учеников общеобразовательных школ, так и для студентов различных учебных заведений. Освоение новых знаний и навыков...
 
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