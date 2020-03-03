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Налоговая инспекция разъяснила, является ли репетиторская деятельность предпринимательской?
03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
То есть, занятия с репетитором подразумевают преодоление трудностей в изучении учебных предметов или отдельных тем учебных программ по учебным предметам. Задача репетитора — помочь лучше разобраться в изучаемом предмете или, как в быту говорят «подтянуть по предмету», но не обучить новой дисциплине. Однако необходимо отличать консультативные услуги по предметам и дисциплинам от обучения.
Не попадает под определение репетиторства и деятельность по написанию контрольных, курсовых и дипломных работ, так как данная деятельность не является занятием по преодолению трудностей в изучении учебных предметов учащимися.
В ИМНС обратили внимание, что несмотря на отсутствие обязанности репетиторов в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, все же до начала оказания репетиторских услуг им необходимо представить в налоговый орган по месту жительства уведомление (письменно или через личный кабинет плательщика) , в котором необходимо указать период и место осуществления деятельности, стать на учет в налоговом органе и уплатить единый налог. Налог уплачивается исходя из ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором они осуществляют деятельность, до начала предоставления услуг и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется. Ставка единого налога (код платежа 01202) за месяц составляет: в г. Пинске – 24,77 руб., в Пинском районе – 21,39 руб.
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