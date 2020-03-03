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Спорт с Беларусью сбивает цены на российскую нефть

03.03.2020 15:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Urals подешевела из-за падения спроса в Европе и свободных объемов, которые без скидок отказывается покупать Беларусь. Российские эксперты предполагают, что ситуация обострится, если Москва и Минск не договорятся к апрелю, когда российские НПЗ встанут на ремонт, пишет РБК.


Фото: Reuters

Эксперты отмечают избыток предложения в балтийских портах, следует из данных Reuters и ценового агентства Argus.

28 февраля цена Urals упала до 46,6 долларов за баррель — дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года. Urals подешевела и к эталону Brent, следует из данных Argus. 18 февраля дисконт Urals к Brent с поставкой в Северо-Западную Европу составлял 0,2 доллара за баррель. 28 февраля дисконт — уже 2,9 доллара.

TUT.BY уже сообщал, что о влиянии на цены «белорусского фактора» заговорили еще в конце прошлого года. Тогда эксперты обращали внимание, что Беларусь — далеко не последний по размеру торговый партнер для России: на нее приходится примерно 7% от всего российского экспорта нефти. И когда «подвисает» такой контракт, нельзя просто уменьшить добычу на эту величину: слишком большие издержки. И тогда даже такой крупный экспортер, как Россия, вынужден срочно «распихивать» незаконтрактованную нефть. Растет предложение на «мировом» рынке — падают котировки.

По данным Reuters, на прошлой неделе «Сургутнефтегаз», а также международные трейдеры Trafigura и Glencore продали шесть партий нефти Urals с отгрузкой в марте со скидкой к Brent в 2,5 доллара за баррель. Трейдер Litasco («дочка» ЛУКОЙЛа) продал 80 тыс. т нефти того же сорта с поставкой в марте со скидкой в 2,45 доллара, следует из данных Argus.

Если Россия и Беларусь не договорятся в течение месяца, ситуация с ценами Urals обострится: на апрель-май, пишет РБК, приходится пик ремонтов российских НПЗ, а значит, нефтяникам будет намного сложнее перераспределить дополнительные объемы нефти. По данным агентства «Аналитика товарных рынков», в марте простой первичной переработки на заводах может составить 2,9 млн т нефти, в апреле — уже 3,5 млн т. Это значит, что вместе с сырьем, предназначенным для Беларуси, дополнительное предложение на рынке составит уже больше 50% экспорта Urals через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск.

Напомним, с начала года в Беларусь не поставляют нефть российские компании «большой пятерки». Поставки в основном обеспечивает группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, объемы загрузки составляют менее половины от планируемых.

 
Теги: Минск
 
 
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Urals подешевела из-за падения спроса в Европе и свободных объемов, которые без скидок отказывается покупать Беларусь. Российские эксперты предполагают, что...
 
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