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Рыбаков рассказал о договоренностях по нефти с крупными российскими поставщиками
03.03.2020 16:40 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об отсутствии договоренностей с крупными российскими компаниями – поставщиками нефти сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков,
«Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем», - заявил он.
По словам Рыбакова, сейчас идет работа и по другим направлениям – в том числе и по российскому. Планируется интенсивная и эффективная работа по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.
«Планы грандиозные. Надеемся, что не подведем президента, не подведем нашу отрасль», - добавил Рыбаков.
Напомним, в среду Александр Лукашенко
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Об отсутствии договоренностей с крупными российскими компаниями – поставщиками нефти сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков,
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