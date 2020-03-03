Рыбаков рассказал о договоренностях по нефти с крупными российскими поставщиками

Об отсутствии договоренностей с крупными российскими компаниями – поставщиками нефти сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

«Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем», - заявил он.

По словам Рыбакова, сейчас идет работа и по другим направлениям – в том числе и по российскому. Планируется интенсивная и эффективная работа по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.

«Планы грандиозные. Надеемся, что не подведем президента, не подведем нашу отрасль», - добавил Рыбаков.