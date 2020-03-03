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Рыбаков рассказал о договоренностях по нефти с крупными российскими поставщиками

03.03.2020 16:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об отсутствии договоренностей с крупными российскими компаниями – поставщиками нефти сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

«Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем», - заявил он.

По словам Рыбакова, сейчас идет работа и по другим направлениям – в том числе и по российскому. Планируется интенсивная и эффективная работа по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.

«Планы грандиозные. Надеемся, что не подведем президента, не подведем нашу отрасль», - добавил Рыбаков.

Напомним, в среду Александр Лукашенко провел совещание по нефти, где заявил, что Беларуси необходимо искать новых поставщиков нефти, налаживать логистику, диверсифицировать поставки, чтобы «не ползать 31 декабря на коленях».

В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

В январе 500 тыс.т нефти в Беларусь поставила группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. В феврале было поставлено еще 250 тыс.т, в марте тоже планируются поставки.

27 февраля в «Белнефтехиме» сообщили, что в марте в Беларусь, кроме «Софмара», будут поставлять нефть 5 компаний, с которыми ранее не было договоренностей.

 
 
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Об отсутствии договоренностей с крупными российскими компаниями – поставщиками нефти сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков,
 
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