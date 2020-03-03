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Национальный конкурс «Предприниматель года» в 2020 году пройдёт по новым правилам

03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Национальный конкурс «Предприниматель года» в 2020 году пройдёт по новым правилам
Правительством Республики Беларусь утвержден новый порядок подготовки и проведения Национального конкурса «Предприниматель года». Соответствующие изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Национального конкурса «Предприниматель года» внесены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2020 г. № 121.

Начиная с 2020 года, Национальный конкурс «Предприниматель года» будет проводиться по пяти номинациям: к четырем прежним («Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг») добавлена еще одна – «Эффективный индивидуальный бизнес».

С 2021 года постановление № 121 предусматривает увеличение в два раза денежного вознаграждения победителям Конкурса в четырех прежних номинациях (с 50 до 100 базовых величин).

В номинации «Успешный старт» теперь смогут участвовать компании, которые существуют на рынке от 2 до 4 лет (раньше было от 2 до 3 лет).

Изменения коснулись и номинации «Стабильный успех», где по традиции принимает участие любой бизнес старше 5 лет – и большой, и малый. Однако прежде существовало ограничение: не менее двух лет в своей истории предприятие должно было действовать как малый бизнес. Теперь это ограничение снято.

Также в связи с введением новой номинации произведены корректировки, изменения и дополнения некоторых показателей деятельности участников Конкурса, вносимых в заявку для участия. Кроме того, постановлением № 121 уточнен и конкретизирован ряд терминов, компетенций и условий участия.

По сообщению официального сайта Министерства экономики Республики Беларусь

 
 
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